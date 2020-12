CD Projekt RED reconnaît que “le nombre de godes était assez élevé” dans le jeu.

Vous commencez votre jeu dans Cyberpunk 2077. Vous quittez l’appartement, tournez au coin et rencontrez un gode par terre. C’est un objet “indésirable”, sa seule utilité (pour le joueur) est de le vendre ou de le convertir en matériaux, vous n’aimez donc pas le ramasser. Vous allez un peu plus loin, et vous tombez sur un autre gode. Vous entrez dans un entrepôt et… Un autre gode? Oui, La ville de nuit déborde de jouets sexuels. C’est quelque chose que tous ceux qui ont joué quelques heures auront remarqué. Et oui, il a une explication.

Comme beaucoup d’autres joueurs, à Kotaku, ils ont réalisé que le monde de Cyberpunk 2077 présente un montant indécent de godes partout. Quelque chose que l’on pourrait penser est dû à un bug, et c’est en partie le cas. Mais il y a aussi une certaine intentionnalité de la part de CD Projekt RED: “Nous voulions que Night City soit très sexuellement ouvert, donc les choses qui sont considérées comme tabou par les normes d’aujourd’hui sont normal et courant sous les normes 2077»explique le designer Philipp Weber à Kotaku.

Les objets trouvés dans Night City. Photo: Kotaku

Je veux dire, le jeu n’est pas rempli de godes à cause d’un bug étrange, mais parce que c’était l’intention de l’étude, au moins jusqu’à un certain point. Et c’est que l’immense nombre d’entre eux est dû à un bug, et CDPR pense réduire le nombre de godes qui apparaissent dans Night City lors d’ajustements futurs: “La deuxième raison du nombre élevé de godes dans le monde est qu’ils peuvent être générés sous forme de butin aléatoire, et nous sommes toujours affiner ces paramètres“dit le membre de l’étude.

Lors des premières analyses, le nombre de godes était assez élevé Philipp Weber“Donc, surtout lors des premiers tests, le nombre de godes dans le monde était assez élevé. Ajustons-les afin que les godes ne semblent pas trop hors de propos ou hors de leur contexte, dans des endroits où ils sont distrayants, et plutôt dans des endroits où ils devraient par conception », explique Weber, qui ajoute que dernier patch 1.04 “aurait” déjà partiellement réduit le nombre de godes dans le jeu.

Par conséquent, si cela vous a fait peur l’énorme quantité de jouets sexuels Dans Cyberpunk 2077, n’ayez crainte: avec les prochains patchs, les habitants de Night City feront un peu plus attention à leurs passe-temps. Ce bug peut tomber davantage sur le côté humoristique, mais la vérité est que le lancement de Cyberpunk 2077 a été entouré de nombreux problèmes, qui ont incité le studio à présenter des excuses publiques aux joueurs. Et aussi de promettre des retours, bien qu’alors ils aient laissé la question entre les mains de chaque plateforme. Dans tous les cas, si vous ne l’avez pas encore vu, voici notre revue de Cyberpunk 2077 sur PC.

Plus d’informations sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, Bugs and Sexuality.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');