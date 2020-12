L’étude polonaise a répondu par un message aux joueurs qui souhaitent récupérer leur argent, bien qu’ils ne clarifient pas le processus.

Un nouveau chapitre arrive en matière de remboursements Cyberpunk 2077 pour les utilisateurs mécontents de l’état du jeu sur les systèmes informatiques. PlayStation et Xbox. En premier lieu, de CD Projekt RED, ils ont assuré que quiconque le souhaitait pourrait demander le retour du jeu, mais les termes et conditions des magasins et du numérique ne rendent pas le processus si simple. La société polonaise a exhorté le pouvoir à cet égard à Sony et Microsoft, mais les deux marques ont leurs propres conditions avec lesquelles la question est compliquée.

Les jours passent et aucune des parties ne clarifie la méthode de remboursementMaintenant de CD Projekt RED Ils commencent à répondre aux utilisateurs qui ont demandé un remboursement du montant que Cyberpunk 2077 leur a coûté avec un message qui, bien que pas trop explicatif, montre une petite nuance par rapport aux dernières informations. Bien qu’il conseille aux utilisateurs Xbox de contacter Microsoft, il informe les propriétaires du jeu sur PlayStation que “attendez de nouvelles informations avec les étapes à suivre”.

Le tweet que nous laissons ci-dessus appartient à un journaliste de Waypoint qui suit l’affaire de près, et il est progressivement reçu par les utilisateurs qui ont demandé l’argent du jeu. Il semble que CD Projekt et Sony ne s’entendent pas sur la façon de procéder, la société japonaise autorisant généralement la Remboursement sous forme de crédit PS Store si le jeu n’a pas encore été téléchargé ou lancé. Le cas de Cyberpunk 2077 est dû aux problèmes techniques du jeu, qui se vérifient avec l’aventure en action. La réalité est qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’accord.

Depuis que le jeu est sorti en magasin, les actions de CD Projekt ont chuté en bourse. Pour prendre un côté un peu plus détendu de Cyberpunk 2077, vous devriez jeter un coup d’œil à l’hommage que les missions du jeu rendent à la culture musicale espagnole.

