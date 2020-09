Le lancement de Cyberpunk 2077 C’est, sans aucun doute, l’une des dates les plus attendues pour le reste de l’année. La nouvelle et ambitieuse proposition CD Projekt RED viendra à PC, Xbox One et PlayStation 4 suivant 19 novembre et cela promet d’être un titre qui marquera un avant et un après dans l’industrie. Malgré le fait que le jeu vidéo ait subi plusieurs retards depuis l’annonce de sa date de sortie initiale, le studio polonais a garanti que nous pourrons profiter de ce que le jeu a à nous offrir en novembre.

Alors qu’il était prévu que les joueurs puissent ajouter Cyberpunk 2077 à leur bibliothèque en avril de cette année, CD Projekt RED Il a fait ses devoirs et a profité de tous ces mois pour peaufiner le titre et nous donner plus d’informations sur ce que nous pouvons trouver dans ce monde colossal de science-fiction, de rébellion et de prise de décision large.

Parmi les personnages que l’on peut rencontrer dans le jeu, il y a des visages aussi célèbres que lui Keanu Reeves, qui est bien connu pour jouer le rôle de Johnny Silverhand, un rocker rebelle et ancien vétéran militaire. Mais on retrouvera aussi la participation de Grimes, qui donne la voix et la vie à Lizzy wizzy.

Bien que nous savions déjà que Grimes jouerait un personnage d’une importance considérable dans l’univers créé dans Cyberpunk 2077, l’aspect littéral du personnage n’avait pas encore été montré. Grâce au compte Twitter officiel du nouveau jeu du studio polonais, le design final a été montré et il est très différent de ce que nous avons vu lors de la révélation du personnage.