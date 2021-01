Un artiste de CD Projekt RED montre à quoi ressemblait le personnage avant de jouer dans John Wick.

Cyberpunk 2077 sans Keanu Reeves aurait été très différent. D’accord, son absence n’aurait probablement rien changé au niveau jouable, mais cela aurait certainement enlevé beaucoup de personnalité. Sa performance en tant que Johnny Silverhand C’est l’un des points forts du jeu CD Projekt RED; toujours présent avec le joueur, avec sa voix charismatique, et avec qui a l’air si reconnaissable de la star canadienne. Mais maintenant, pour ceux qui sont curieux, on peut savoir à quoi ressemblerait Johnny Silverhand dans le jeu de ne pas avoir eu l’acteur.

Trouvé en premier lieu par AltChar, le portfolio de l’artiste Lea Leonowicz chez ArtStation nous donne un aperçu du dessins originaux de la main d’argent avant que CD Projekt ait choisi d’être basé sur le look Keanu Reeves. Et la vérité est que c’est un vrai Rockerboy de Night City, avec l’apparence échevelée d’une étoile passée et à la recherche d’une action, mais avec un certain pasotisme devant ce qui l’entoure.

Il semble, oui, un personnage quelque chose de plus jeune et de plus gros que la version que nous avons vue dans le jeu, bien qu’elle conserve tous les éléments iconiques du personnage, et bien sûr que ses vêtements n’ont pas changé trop de ces conceptions à la version finale avec Keanu Reeves. Les arts conceptuels de Cyberpunk 2077 montrent également cette version de Johnny Silverhand au combat avec un double pistolets, comme vous pouvez le voir dans la galerie qui accompagne l’actualité.

CD Projekt fait face à un nouveau procès pour Cyberpunk 2077

Suite à la sortie turbulente de Cyberpunk 2077, le conseil d’administration de CD Projekt a dû faire face à ses investisseurs en raison de la chute de ses actions en bourse. Et nous ne le pensons pas de manière métaphorique: certains de ces investisseurs ont lancé un recours collectif en Pologne, affirmant avoir été induits en erreur par l’entreprise. Cela s’est produit en décembre, mais maintenant, en janvier, il y a eu un deuxième procès contre CD Projekt, qui vient maintenant des États-Unis.

De son côté, la société polonaise a mis à jour sa feuille de route indiquant qu’elle se concentrera d’abord sur la résolution et l’amélioration des problèmes de jeu, puis sur l’offre de nouveaux contenus, avec la promesse de publier Versions PS5 et Xbox Series X | S du jeu dans la seconde moitié de 2021. Si vous voulez savoir ce que propose cette aventure, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

