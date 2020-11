Quoi Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus à l’heure actuelle, ce n’est pas une sorte de secret. Après tout, depuis que son arrivée a été confirmée, des joueurs du monde entier ont attendu avec impatience l’arrivée de cette œuvre, qui a subi plusieurs retards, même si sa grande arrivée est actuellement attendue le 10 décembre de cette année. Malheureusement, les problèmes n’ont pas tardé à venir et est-ce que une copie divulguée apporte des spoilers de jeu.

Il y a quelques jours, un utilisateur a montré sur reddit qu’il avait montré une copie du jeu physique dans ses mains ainsi que de nombreux autres situés dans les entrepôts. Mais pas content de ce fait, il n’a pas hésité à indiquer qu’il diffuserait un direct du jeu qui mettrait peu de temps à se fermer, bien que malheureusement il suffisait de montrer 20 minutes de jeu enseigner le début d’une des classes du jeu.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

CD Projekt a confirmé dans un note officielle aux DualShockers qui poursuivra légalement les personnes impliquées dans cette vente anticipée du jeu, engageant des poursuites judiciaires contre ceux qui enfreindraient l’embargo du jeu. Bien sûr, ils alertent les joueurs pour qu’ils prennent des précautions extrêmes et évitent par tous les moyens possibles tout type de vidéo qui pourrait circuler sur les réseaux et qui ne proviendrait pas de la chaîne officielle.

Bien entendu, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible à partir du 10 décembre à PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Playstation 5, Stadia et GeForce Now. C’est l’une des œuvres les plus complètes et celle qui, bien sûr, garantira aux joueurs de vivre leur belle histoire avec style, même si nous ne connaissons actuellement pas beaucoup de détails.