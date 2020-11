Le président de CD Projekt promet une expérience très raffinée pour la première du jeu.

Avec la sortie de Cyberpunk 2077 prévue pour 13 jours, le conseil d’administration de CD Projekt a tenu une réunion avec des investisseurs suite à la présentation des résultats financiers de son dernier trimestre. Une réunion au cours de laquelle son président, Adam Kicinski, a traité de divers sujets sur ce RPG futuriste en monde ouvert, comme les performances des versions PS4 et Xbox One. Et, aussi, un autre problème qui inquiète de nombreux utilisateurs: attendre ou non une version sans bug.

Le niveau de bugs sera si bas que les joueurs ne les verront pas Adam KicinskiBasé sur impressions de jeu publié par les médias en été, où certains prétendaient trouver des bugs lors de leur départ, un actionnaire (via Seeking Alpha) demande à l’entreprise ce que c’est l’état actuel du jeu avant son lancement. S’ils ont réussi à résoudre tous les bogues, ou s’il y a des bogues à résoudre. Un sujet sur lequel, Adam Kicinski répond à la question suivante: “D’accord, en parlant de bugs, nous en sommes tous conscients. Bien sûr, un jeu aussi volumineux ne peut tout simplement pas être exempt de bogues. “

“C’est évident, mais nous pensons que le niveau [de bugs] être si bas que les joueurs ne les verront pas“, dit le responsable de CD Projekt.” Et, heureusement, certains bogues déjà existants ont été causés par certaines choses … je dirais par certaines fonctions générales, et beaucoup d’entre eux ont déjà été corrigés. Donc, ce que les joueurs obtiendront, et ce que les analystes obtiendront dans leur analyse finale, est meilleur que ce qui était offert dans les aperçus. “

La confiance contre laquelle Kicinski fait preuve l’absence de bugs, étant un titre de telles dimensions, mais ses mots semblent indiquer que Cyberpunk 2077 offrira une expérience bien polie lors de sa première. Revenant sur le fil des avancées, dans 3DJuegos nous avons eu l’occasion de tenter l’aventure il y a quelques mois, et dans ces impressions de Cyberpunk 2077 nous vous racontons tout ce que nous avons vécu dans les rues de Night City. De même, et si vous ne l’avez pas encore vu, vous ne pouvez pas manquer la dernière bande-annonce de gameplay en espagnol pour Cyberpunk 2077.

