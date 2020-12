Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 16h30

Cyberpunk 2077 arrivera enfin entre nos mains demain, et bien que la version de nouvelle génération ne soit pas disponible avant 2021, ceux qui y jouent PlayStation 5 ou Xbox Series X ils bénéficieront d’une fréquence d’images par seconde plus élevée. Cependant, la nouvelle console Microsoft a une option supplémentaire que celle de Sony n’a pas et ici nous vous disons ce que c’est.

Pour ceux qui ne savent pas, Cyberpunk 2077 fonctionne à 60 FPS sur les deux consoles grâce à Mode Performance, ce qui favorise une fréquence d’images plus élevée par seconde en échange d’une résolution plus faible, similaire à d’autres jeux. Cependant, dans Série X il y a une deuxième configuration appelée Mode qualité, que, comme vous pouvez l’imaginer, il fait le contraire; favorise une résolution plus élevée en échange d’un 30FPS stable.

Cette option, pour une raison quelconque, n’est pas disponible dans PS5, et on ne sait pas si CD Projekt RED vous prévoyez de l’implémenter avec une future mise à jour ou un correctif. Il sera intéressant de connaître les améliorations de nouvelle génération que nous verrons dans Cyberpunk 2077 une fois la version native des nouvelles consoles disponible en 2021.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts demain pour PS4, Xbox One et PC.

Via: PushSquare

