Les versions console de Cyberpunk 2077 ne passent pas un bon moment et ce qui était auparavant considéré comme l’un des jeux les plus attendus et même décrit comme un événement pour l’industrie, a fini par être une catastrophe dont l’impact touche différents secteurs. Alors que le battage médiatique avant les débuts de Cyberpunk 2077 était suffisant pour que le produit soit un succès au début, les choses ont commencé à s’effondrer, comme au Royaume-Uni.

Après avoir fait ses débuts à la première place des ventes au Royaume-Uni, Cyberpunk 2077 a quitté la position d’honneur après avoir connu une baisse de ses ventes de PS4 et Xbox One de 80%, un chiffre que bien qu’il soit normal et attendu pour des jeux très importants, il donne De quoi parler d’un titre dont on attendait le meilleur en termes de marché, puisqu’il n’est pas exclusif et aurait une disponibilité sur 2 consoles et PC, en plus de pouvoir tourner sur PS5 et Xbox Series X | S. La chute de Cyberpunk 2077 était aux mains d’Assassin’s Creed: Valhalla, un titre qui a brisé l’hégémonie de Call oif Duty à l’approche de Noël.

En revanche, parmi les détails à souligner dans ce Top 10, il y a la montée en puissance de Spider-Man: Miles Morales, qui bien qu’il n’ait pas atteint les premières positions à ses débuts, il a réussi à rester parmi les meilleurs vendeurs. De la même manière, la liste a déjà positionné Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe.

Cyberpunk 2077 dit au revoir au sommet au Royaume-Uni

Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Guerre froide Cyberpunk 2077 FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2021 Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars

La source