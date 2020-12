Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Décrit comme l’un des jeux qui connaîtraient un grand succès sur le marché, Cyberpunk 2077 a répondu aux attentes de vente initiales, en particulier parce que le battage médiatique et le vote de confiance pour CD Projekt RED étaient tels qu’avec des préventes pures, il suffisait de récupérer l’investissement. Cependant, le modèle économique ne se limite pas à cela et après ses débuts, le jeu a fait face à une série de problèmes en raison de son état initial, ce qui a eu un impact sur ses performances sur des marchés importants, comme le Royaume-Uni.

Êtes-vous intéressé par Cyberpunk 2077? Vous pouvez l’acheter sur Amazon Mexique:

FIFA 21 revient au sommet et élimine Assassin’s Creed Valhalla

La liste des jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni, gracieuseté de GfK, est ici et cette fois, elle montre un saut périlleux attendu en premier lieu, alors que FIFA 21 a regagné le trône après avoir retiré la position d’honneur d’Assassin. Creed Valhalla grâce à une augmentation de 8% de ses ventes, ce qui est compréhensible car c’est l’un des jeux les plus réussis de l’année et dans un marché dominé par la franchise Electronic Arts.

Si le reste de la liste ne montre rien d’extraordinaire, il met en évidence le déclin que connaît Cyberpunk 2077, qui est désormais en huitième position après une baisse de 57% de ses ventes physiques. Comme mentionné à des occasions précédentes, le jeu se situe dans les chiffres attendus pour les jeux importants qui ne sont pas FIFA ou Call of Duty, cependant, il est nécessaire de prendre en compte les attentes autour du nouveau titre de CD Projekt RED et La grande campagne publicitaire qui l’accompagnait aurait dû en donner plus.

Cyberpunk 2077 continue de baisser au Royaume-Uni

FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Black Ops Cold War Spider-Man: Miles Morales Just Dance 2021 Cyberpunk 2077 Super Mario 3D All-Stars Minecraft (Switch)

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source