Avez-vous déjà eu l’occasion de jouer à Cyberpunk 2077 et avez-vous été captivé par le rôle de Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand? Si la réponse était oui et que vous avez été ému par le titre depuis que l’acteur de renom était à la révélation d’un nouveau trailer pour le jeu à l’E3 2019, alors nous avons de très bonnes nouvelles pour vous, car aujourd’hui il a été révélé que ce personnage aura son adorable figurine Nendoroid.

Lors du lancement de Cyberpunk 2077, la société d’objets de collection Good Smile Company a annoncé 2 figurines Nendoroid du jeu qui ont converti V en versions chibi, homme et femme. Avec cela, certains fans de Johnny Silverhand ont perdu l’espoir de voir une figure de ce personnage, mais aujourd’hui Good Smile Company a confirmé qu’elle allait également lancer une figure du leader du groupe Samurai.

Comme vous pouvez le voir dans les images de la galerie que nous partageons ci-dessous, la figurine Johnny Silverhand Nendoroid capture le look du rocker et le rend kawaii. L’objet de collection a une variété de points articulés et comprend 2 faces, le Maloria Arms 3516, sa guitare et sa valise, ainsi que des paires de mains pour faire des poses différentes.

Vous pouvez maintenant mettre de côté le Nendoroid de Johnny Silverhand

Ce chiffre est au prix de 5500 JPY, ce qui équivaut à environ 52 USD et vous pouvez le pré-commander maintenant via la boutique en ligne officielle de Good Smile Company. Il est important de noter que le magasin mondial de la société (auquel ce lien vous mène) est livré dans presque le monde entier (le Mexique et d’autres régions d’Amérique latine sont inclus), alors que la version américaine ne propose pas cette option.

La période de pré-vente s’étendra du 15 janvier au 24 février à 21h00 (heure de Mexico) et le chiffre devrait commencer à être expédié en septembre 2021.

Voici comment l’adorable figurine Nendoroid de Johnny Silverhand sera

Avez-vous aimé le chiffre, allez-vous essayer de l’obtenir? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes une femme et que vous avez aimé Cyberpunk 2077 ou son thème futuriste, nous vous recommandons de consulter une ligne de vêtements frappante qui a été annoncée pour commémorer le lancement du jeu. En ce qui concerne le titre, nous vous informons que CD Projekt RED continue de travailler pour l’améliorer, en particulier les versions de dernière génération et s’est récemment excusé pour la version inégale.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Le développeur polonais a déjà confirmé qu’il publierait les versions améliorées du jeu pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S plus tard cette année. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au titre si vous visitez son dossier.

