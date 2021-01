Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a souffert de nombreux problèmes techniques qui ont fini par éclipser sa proposition de RPG basée sur la narration. Malgré cela, il y a des joueurs qui ont vu le bon côté et ont essayé de jouer le titre du début à la fin. Précisément grâce à l’un d’eux, nous vous racontons le cas suivant, qui a clairement montré que les problèmes de bogue étaient présents dans un jeu jusqu’à la fin.

Grâce à reddit, un utilisateur a partagé son expérience particulière en essayant d’obtenir tous les trophées sur PlayStation 4. Si vous êtes un joueur sur cette plateforme, vous savez sûrement que pour obtenir le trophée maximum, celui de platine, tous les autres défis ou réalisations doivent d’abord être débloqués. .

Sans entrer dans les détails et grâce aux propriétés narratives du jeu, Cyberpunk 2077 est un titre aux fins multiples et il y a des trophées ou des réalisations qui leur sont liés. Bien que pour répondre à ces exigences, il soit nécessaire de jouer toutes les fins, il est possible de sauvegarder un fichier et de le charger plusieurs fois avant la mission finale, et d’aller dans des directions différentes sans avoir à jouer toute l’aventure.

Cependant, ce n’est pas une tâche facile, car il faut beaucoup de temps pour réaliser chaque réalisation dans le titre. Cependant, l’utilisateur SoleSurvivorVault18 a relevé ce défi et a récemment pu le relever, même s’il n’était pas exempt des problèmes de bogues qui caractérisent le jeu, en particulier dans les versions console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Un bogue provoquait la corruption des fichiers de sauvegarde dans Cyberpunk 2077, mais CD Projekt RED l’a corrigé.

Un dernier crash après avoir obtenu le platine

Curieusement, pour compléter ce que l’expérience Cyberpunk 2077 a été pour de nombreux joueurs de console, immédiatement après avoir obtenu le trophée de platine, le jeu s’est écrasé. “Je pense que c’est la fin parfaite pour Cyberpunk 2077”, a déclaré SoleSurvivorVault18, qui dit que heureusement cela n’a pas corrompu son jeu, mais a réussi à obtenir le platine dès que les crédits ont commencé à apparaître.

Ce cas pourrait être particulier, car ce serait une étrange coïncidence si le jeu s’est écrasé juste après avoir obtenu le trophée de platine; cependant, c’est loin d’être un cas unique, car plusieurs joueurs indiquent que quelque chose de similaire leur est arrivé.

SoleSurvivorVault18 a pris cela avec grâce, en plaisantant que cela aurait été génial si la capture après avoir remporté un trophée était l’écran bleu de l’erreur et même certains ont souligné en plaisantant que c’était une autre fin secrète.

Que pensez-vous de cette affaire? Une situation similaire vous est-elle arrivée en jouant à Cyberpunk 2077 ou à un autre jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Les débuts désastreux de Cyberpunk 2077 ont non seulement généré des critiques négatives envers CD Projekt RED, mais il y a même eu une grande controverse concernant les remboursements et il pourrait même y avoir des problèmes de poursuites et d’amendes contre le studio polonais. D’un autre côté, tout cela a également généré une vague d’incertitude sur l’avenir du jeu, mais sachez que le développeur continue de travailler non seulement sur le DLC, mais a également demandé un vote de confiance pour fixer le titre et a invité les fans à ne retournez pas le jeu.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Google STADIA, ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

