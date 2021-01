Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 peut être apprécié sur les consoles de nouvelle génération grâce à la compatibilité descendante, mais ils n’exploitent pas pleinement son potentiel. Cela dit, CD Projekt RED travaille déjà sur une version native pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S, mais vous devrez l’attendre.

Dans un article sur son site Web, CD Projekt RED a parlé de l’avenir de Cyberpunk 2077. La première chose qu’il a clairement indiquée est que sa priorité est de travailler sur des correctifs qui améliorent l’expérience et empêchent les utilisateurs de consoles d’avoir autant de problèmes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Cela dit, cela ne signifie pas que la version de nouvelle génération a déjà été oubliée. En fait, elle est toujours en cours d’élaboration et devrait arriver dans la seconde moitié de 2021. Gardez à l’esprit que cette mise à jour sera gratuite pour ceux qui possèdent déjà Cyberpunk 2077.

«Pour ceux qui jouent au jeu sur des consoles de nouvelle génération via une compatibilité descendante, nous prévoyons que la version nouvelle génération de Cyberpunk 2077 pour Xbox Series et PlayStation 5 arrivera cette année. Notre objectif est qu’il arrive dans la seconde moitié de l’année et nous en révélerons davantage lorsque nous aurons des détails à partager », a-t-il expliqué.

Vous devrez également attendre plus longtemps pour le DLC gratuit

Étant donné que CD Projekt RED est tellement concentré sur l’amélioration de Cyberpunk 2077, certaines choses ont également dû être retardées. L’un d’eux était son contenu gratuit.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

À l’origine, le studio polonais avait promis qu’il y aurait des DLC gratuits comme The Witcher: Wild Hunt au début de 2021. Cela dit, ils travaillent maintenant à l’amélioration du jeu, donc le contenu téléchargeable viendra plus tard.

L’entreprise a promis qu’elle donnerait plus de détails lorsqu’ils seraient disponibles.

Cyberpunk 2077 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version controversée en cliquant ici.