Si nous parlons des jeux les plus ambitieux à ce jour, l’un des noms à ne pas manquer est, sans aucun doute, Cyberpunk 2077. Le travail de CD Projekt RED promet toutes sortes d’aspects soignés, mais pas seulement en quoi Cela concerne l’histoire, mais même les détails que les joueurs veulent prendre en compte au maximum en ce qui concerne pouvoir créer et personnaliser votre personnage.

Nous savons déjà que nous pouvons choisir des problèmes tels que la taille de vos seins ou même des parties plus cachées. Mais, Et qu’en est-il des ongles? Juste comme l’équipe a rapporté, les joueurs peuvent même choisir la longueur de leurs ongles et la forme des dents de leur personnage. Tout cela au point que le joueur a une totale liberté pour créer le personnage qu’il a en tête.

Cyberpunk 2077 | CD Projekt RED

Grâce au compte officiel du jeu en Allemagne, nous avons pu connaître tout cela grands détails du titre. Et c’est ça, comme il faut indiquant l’équipement depuis le début, pour eux, la liberté que le joueur peut ressentir à tout moment est vraiment importante. Son intention est que chaque utilisateur ait le sentiment de pouvoir choisir et agir comme il l’entend.

Cyberpunk 2077 verra enfin le jour le 10 décembre de cette année. Les plateformes confirmées pour profiter de ce grand travail sont PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5, Stadia et GeForce Now. C’est l’un des sauts les plus importants dans lesquels les joueurs peuvent avoir l’opportunité de profiter du titre sur la plateforme de leur choix.