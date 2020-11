Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 13:06

Comme tu le sais, Cyberpunk 2077 aura une version de nouvelle génération dont vous pourrez profiter l’année prochaine, mais en attendant, nous sommes nombreux à jouer à la version PS4 et Xbox One. CD Projekt RED Ce ne sera pas du tout une expérience de courte durée, alors que se passe-t-il si nous voulons intégrer nos jeux aux versions PS5 et Series X? Vous pouvez également le faire et ici nous vous expliquons comment.

Comme expliqué par ses développeurs, dans le cas de PS4 il y aura trois façons différentes de le faire:

– Téléchargez votre jeu sur PS Plus et téléchargez-le dans la version PS5.

– Transférez vos informations entre les deux consoles via Wi-Fi.

– Utilisez un stockage externe.

Dans le cas de Xbox One:

– Avoir une connexion Internet, car grâce au système Smart Delivery, nous pouvons continuer là où nous nous sommes arrêtés et il ne sera pas nécessaire de transférer des fichiers.

Cyberpunk 2077 devrait faire ses débuts le 10 décembre sur PS4 et Xbox One. Les versions de nouvelle génération arriveront en 2021.

