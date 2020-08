Le jeu d’action cyberpunk élégant Ghostrunner devrait sortir sur PS4, Xbox One et PC plus tard cette année, et une nouvelle bande-annonce a été publiée à temps pour la célébration virtuelle de la Gamescom. Si vous cherchez à mettre la main sur le jeu avant son lancement, l’enregistrement bêta s’est également ouvert.

Dans la bande-annonce de 30 secondes publiée pour la Gamescom, nous voyons l’action et le combat ultra-rapides de Ghostrunner en plein écran. Les personnages sont tués en un seul coup, ce qui fait de chaque bataille un test de précision et de réflexes. Vous êtes également capable d’esquiver les balles et vos impressionnants mouvements de parkour permettent à tout de bouger à un rythme rapide.

Tous ces mouvements doivent être pleinement utilisés pour gravir la tour du Dharma du jeu, qui est le « dernier abri de l’humanité » suite à un événement apocalyptique. Dans la mode cyberpunk classique, un puissant méchant tenant toutes les cartes vous attend. Cela ressemble à une interprétation extrêmement rapide et fluide de Dishonored, remplaçant les pouvoirs surnaturels par des armes et un style de haute technologie.

Pour vous inscrire à la bêta privée de Ghostrunner, vous devez remplir ce formulaire et rejoindre le serveur Discord officiel du jeu. La bêta a lieu à la mi-septembre et vous oblige à avoir au moins 18 ans. Bien que le jeu arrive sur les consoles lors du lancement plus tard cette année, la version bêta ne sera disponible que sur Steam.

Ghostrunner est développé par plusieurs studios, y compris des vétérans de 3D Realms ainsi que One More Level et All in! Jeux. Plus de détails sur le jeu seront disponibles le 15 septembre.

