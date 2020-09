Dans une nouvelle interview pour Jimmy Kimmel Live, Josh Gad s’est assis avec la star de Star Wars Daisy Ridley pour lui poser «des questions plus lancinantes» sur la franchise, maintenant qu’il n’y a plus rien à gâcher. La principale d’entre elles était une question que nous voulions tous poser depuis la création de Rise of Skywalker – Rey était-il toujours destiné à être un Palpatine?

La réponse est, de manière prévisible, non. «Au début, on jouait avec une connexion Obi Wan», dit Ridley – quelque chose que les fans ont compris très tôt alors qu’ils essayaient de comprendre le puzzle de l’héritage de Rey. Au moment du flashback où Rey prend pour la première fois le sabre laser dans The Force Awakens, vous pouvez entendre la voix d’Obi Wan dire « Rey » et « ce sont vos premiers pas », le premier tiré de la performance d’Alec Guinesses dans la trilogie originale et le second enregistré par Obi Wan de la trilogie prequel, Ewan McGregor.

La question de la filiation de Rey trouve une réponse directe dans The Last Jedi, et apparemment cette réponse était censée être la dernière. « Il y avait différentes versions », a expliqué Ridley. «Et puis c’est vraiment devenu qu’elle n’était personne.

Même lorsque la production de l’épisode IX a commencé, apparemment la réponse finale n’avait toujours pas été décidée. « JJ m’a présenté le film et était comme, ‘oh ouais, le grand-père de Palpatine’, et j’étais comme ‘génial’. Et puis, deux semaines plus tard, il a regardé «oh nous ne sommes pas sûrs». Donc ça a continué à changer. «

Gad a également demandé si Ridley savait avec qui Palpatine s’était occupée pour avoir des enfants et des petits-enfants, mais ce n’était pas une question à laquelle elle avait les réponses, heureusement.

En ce qui concerne la suite pour Ridley après Star Wars, elle est sur le point de faire ses débuts dans le jeu vidéo non Star Wars dans Twelve Minutes d’Annapurna Interactive, qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année. Lorsqu’on lui a demandé si elle reviendrait un jour à Rey et à l’univers de Star Wars, Ridley a déclaré: « Je dis ne jamais dire jamais, mais pour moi, Rise of Skywalker était ligoté avec un arc. »

Lecture en cours: Star Wars: The Rise of Skywalker Spoiler Review & Breakdown