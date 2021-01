Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo a commencé l’année du bon pied, car dans les rares 2 semaines de 2021, il a déjà présenté plus de détails sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, la réédition du titre pour Wii U qui arrivera le mois prochain sur Nintendo Switch. Une vidéo a permis de jeter un œil à l’actualité du jeu et les fans estiment que Nintendo en cache une dans une séquence mystérieuse, car ils pensent que cela fait allusion à l’inclusion de Daisy en tant que personnage jouable.

Ce qui a soulevé les soupçons des joueurs, c’est la bande-annonce révélant la nouvelle forme géante ou kaiju de Bowser et la forme tout aussi surdimensionnée de Mario dans son costume de chat. Dans une section de la bande-annonce, il est possible de voir un groupe de chats qui sont autour de Mario dans son costume de chat et dans une autre partie, vous pouvez voir un autre, tricolore (chat calico, en anglais), qui est triste.

Cela n’a peut-être aucun sens, mais ce qui est intéressant, c’est que les fans ont souligné que cela pourrait être la représentation des personnages jouables qui apparaîtront dans le jeu, puisque leurs couleurs évoquent les personnages ou leur personnalité et coïncident avec le nombre de personnages qui Ils apparaissent dans le jeu (le chat bleu serait Toad, le rose, Peach, le vert, Luigi et le noir, Rosalina), comme l’a souligné l’utilisateur de reddit SlyChoco.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vous pouvez jouer à Bowser’s Fury sans terminer l’histoire principale de Super Mario 3D World.

Image: SlyChoco (via reddit)

Daisy arrive-t-il dans Super Mario World + Bowser Fury?

Ces chats peuvent ne pas être pertinents pour le jeu et peuvent simplement être des personnages décoratifs dans les niveaux. Cependant, il semble qu’ils auront une participation plus importante, car ils ont des illustrations et des rendus très détaillés, qui montrent que les chats correspondent également à la personnalité des personnages.

De plus, le chat tricolore attire non seulement l’attention car non seulement il n’apparaît pas dans le jeu Wii U original (comme Daisy), mais il a également une coloration différente par rapport aux autres chats, ce qui le ferait se démarquer dans le jeu, mis qu’il a l’air très heureux dans un rendu, tout comme Daisy.

Tout ce qui précède a fait penser aux joueurs que ces chats sont des représentations de personnages jouables qui, pour une raison quelconque, sont devenus de vrais chats (peut-être causés par Bowser) et d’autres pensent que Daisy sera un personnage à débloquer. Si vous pensez que cette dernière possibilité est très tirée par les cheveux, nous vous rappelons que Rosalina était un personnage secret de la tranche originale.

Si Daisy est effectivement un personnage jouable, ce serait quelque chose de très spécial non seulement pour ses fans, mais aussi pour les fans de Super Mario en général, car pour la deuxième fois dans l’histoire de la franchise, la princesse du royaume de Sarasaland serait pour Premier personnage jouable dans un jeu principal de Super Mario et deuxième apparition dans un titre de série, ce qui ne s’est pas produit en 32 ans.

Ce chat Calico pourrait-il être la princesse Daisy? J’espère prudemment que ce soit le cas. # SuperMario35 #BowsersFury #PrincessDaisy #Nintendo pic.twitter.com/Un2cpxBWVd – Ryan AM (@ Mr_Oshawott_2) 13 janvier 2021

J’ai vu des gens parler de la façon dont ce chat calicot dans 3D World pourrait signifier que Daisy est dans le jeu. Je ne veux pas espérer, mais ce serait cool. pic.twitter.com/6ajq4k22PX – Evan (@EvanGregoryW) 13 janvier 2021

Si Daisy est effectivement jouable dans Mario 3D World, ce sera son premier rôle jouable dans un jeu principal, et sa deuxième apparition dans un jeu principal depuis 1989, il y a 32 ans https://t.co/6IfIBSk3TM – Magma 🌋 (@ Magma743) 13 janvier 2021

Calico Cat Daisy quelqu’un? parce que les gens en parlent vraiment, n’est-ce pas? pic.twitter.com/LGShM2FBK1 – SuperStarfy2002 (@ StarfyKid2002) 14 janvier 2021

Pensez-vous qu’il sera possible de jouer avec Daisy dans le nouveau jeu Mario? Dites le nous dans les commentaires.

Super Mario 3D World + Bowser Fury fera ses débuts le 12 février exclusivement sur Nintendo Switch et comprendra plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles qu’un mode photo, le multijoueur en ligne et plus encore. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source