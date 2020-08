Après avoir réalisé une performance clinique contre Atlanta FaZe lors de la grande finale, Dallas Empire remporte les championnats de la Ligue Call of Duty 2020

Dallas Empire a terminé la saison régulière à la 2e place derrière les Atlanta FaZe et a dû les vaincre deux fois pour remporter la victoire au championnat. Voici un récapitulatif du meilleur des neuf matchs qui n’a malheureusement pas duré plus longtemps qu’une série habituelle. La série a également rassemblé plus de 330000 téléspectateurs simultanés, ce qui en fait l’événement Call of Duty le plus regardé de tous les temps. Pour ajouter aux distinctions, Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro est devenu le premier Champion du Monde Multi-FPS à remporter des championnats à la fois dans Halo et maintenant Call of Duty. Ian «Crimsix» Porter devient triple champion du monde aux côtés de James «Clayster» Eubanks qui est également consécutif.

Carte 1 (Dallas 250-173)

Dallas Empire a commencé la série 1-0 en raison de passer par le support des gagnants. Ils ont tout de suite prolongé cette avance avec une victoire 250-173 Azhir Cave, seulement leur troisième de la saison. Cuyler «Huke» Garland a chuté de 40 victoires massives pour donner le rythme de la série alors qu’il continue d’être l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’esport Call of Duty.

Carte 2 (Dallas 6-3)

La domination s’est poursuivie alors que Dallas prenait une avance de 3-0 dans la série après un rapide 6-3 Search and Destroy. Indervir «iLLeY» Dhaliwal a montré un nouveau spot de tireur d’élite pour surveiller la bombe en remportant une manche cruciale pour que l’équipe puisse les installer.

Carte 3 (Dallas 158-152)

La domination était proche, et il semblait qu’Atlanta FaZe aurait sa première carte sur le plateau pendant longtemps dans le jeu. Cependant, Dallas a réussi un grand retour de 28 points en deuxième mi-temps en partant du côté défavorisé pour remporter la carte 3 158-152 et prendre une avance de 4-0 dans la série. Cela signifiait qu’ils étaient à 1 carte d’un rapide balayage 5-0.

Carte 4 (Atlanta 250-211)

Alors qu’ils ont perdu la série, Atlanta FaZe ne s’est pas déroulé sans combat et ils l’ont prouvé sur la carte 4. Alors que le score était serré pendant une grande partie du match, Atlanta FaZe a réussi avec l’aide de Tyler « aBeZy » Pharris qui a chuté. 40 victoires pour amener son équipe sur la ligne. Cela semblait impossible, et à la fin cela s’est avéré être, mais FaZe aura pensé à réussir le retour salué dans l’histoire de Call of Duty à ce stade.

Carte 5 (Dallas 6-4)

Le succès de FaZe a été de courte durée car l’Empire de Dallas a répondu rapidement avec une victoire 6-4 dans la carte 5 pour remporter la série 5-1 et devenir les champions de la Ligue Call of Duty 2020. Crimsix était le principal acteur de cette carte, abandonnant plusieurs rounds de multi-kill et prenant vraiment le relais lorsque Dallas avait besoin de lui.

Dallas Empire remporte 1,5 million de dollars, un trône CDL, une bague pour chaque joueur et des Jordan 6 personnalisés pour chaque joueur. La saison 2020 de la Call of Duty League est maintenant terminée et il ne reste plus que le week-end All-Star. Cependant, nous voyons la révélation multijoueur de Black Ops Cold War le 9 septembre avec les roulettes Clint «Maven» Evans et Joe «Merk» Deluca tous deux participant à cette révélation. Avec des rumeurs de retour du jeu compétitif en 4v4 la saison prochaine, nous pourrions assister à un bouleversement majeur au cours de la deuxième année de la CDL, mais quoi qu’il arrive, nous ne manquerons pas de le couvrir ici sur ESTNN.