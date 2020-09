Capture d’écran: Crusader Kings III

Paradox Interactive, l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux de stratégie sur PC – ils sont responsables de Crusader Kings III de ce mois-ci – a fermé son département interne d’assurance qualité (QA) l’année dernière, et un rapport sur Rock Paper Shotgun affirme que cela a été fait en de la pire façon possible.

S’adressant aux anciens employés du département, chargés de tester les jeux de l’entreprise, le rapport indique que le personnel était sous-payé (en particulier compte tenu de leur emplacement à Stockholm), que les plaintes n’ont pas été traitées et que même la fermeture du département lui-même a été mal gérée, avec autres employés Paradox «uniquement [discovering] il avait été fermé après avoir cherché des collègues, pour se faire dire qu’ils ne travaillaient plus dans l’entreprise ».

Une allégation plus large et plus générale, non seulement contre la fermeture du contrôle qualité, mais aussi contre la réponse de l’entreprise (et à tout autre problème interne), est que Paradox s’est développé trop rapidement au cours des 16 dernières années. Au départ avec «une poignée d’employés», Paradox emploie aujourd’hui environ 400 personnes.

«C’était au départ un tout petit studio très passionné, où, vous savez, tout le monde connaît tout le monde», a déclaré l’une des personnes interrogées par RPS. «Aujourd’hui, toute l’entreprise compte environ 400 personnes, ou quelque chose du genre, et ce n’est pas vraiment structuré pour y faire face.»

Les conditions dans les studios d’assurance qualité à travers le monde ne sont généralement pas ce qu’elles pourraient et devraient être, car les employés – souvent des sous-traitants – ont généralement du mal à bénéficier des mêmes droits et conditions que leurs collègues à plein temps.

