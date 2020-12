Les joueurs découvrent ce curieux secret qui nous récompense avec un compagnon félin pour notre appartement.

Peut-être dans le monde de 2077 il ne reste plus beaucoup d’animaux vivant en liberté, que les animaux de compagnie qui peuplent les villes sont des recréations robotiques de ceux que nous avons aujourd’hui, mais si nous cherchons à fond autour de Night City, nous pouvons rencontrer des surprises. Et c’est que certains joueurs de Cyberpunk 2077 ont découvert le secret le plus félin que cette aventure cache: vous pouvez avoir un chat comme animal de compagnie! Bien sûr, le trouver n’est pas facile et cela nécessite plusieurs étapes pour le faire.

Comme le montre cette vidéo publiée par la chaîne YouTube “ ESO ”, les joueurs de Cyberpunk 2077 peuvent mettre la main sur un animal félin qui ajoute un peu de charme à la L’appartement de V. Sûrement plus d’un a remarqué ce bol de nourriture vide qui est près de notre appartement dans le jeu, laisse-le juste à gauche, et après avoir tourné le coin en bas. A côté de lui, une note nous pousse à trouver de la nourriture pour le chat. Un document que l’on pourrait penser est simplement un “savoir” pour le jeu, mais s’avère que c’est un indice pour une tâche qui n’est pas marquée dans le jeu.

Et la tâche n’est autre que trouver de la nourriture pour chat. Il s’agit d’un objet consommable que certains ennemis lâchent au hasard, mais si par hasard vous n’en avez pas sur vous, il y a un endroit où vous pouvez le trouver en toute sécurité: l’entrepôt d’Arasaka à Saint-Domingue, que nous vous montrons sur la carte ci-dessus. Une fois armés de la nourriture pour chat, nous retournerons dans le bol vide et nous le remplirons, attendant que le chat ose sortir

Il est préférable de retourner à l’appartement pour faire une sieste, après quoi le félin sortira de sa cachette et nous le retrouverons au milieu du dîner avec son bol débordant de nourriture, à la surprise de Johnny Silverhand. Il y aura seulement approchez-le pour l’accueillir comme animal de compagnie, après quoi il nous tiendra compagnie dans l’appartement pendant le reste de l’aventure. Un de ces cas où la curiosité ne tue pas le chat.

Malgré la qualité de son contenu, la vérité est que Cyberpunk 2077 n’a pas profité d’une première de rêve. Les problèmes et les bugs du jeu ont conduit PlayStation à le retirer de la vente sur le PS Store, tandis que la société a offert des retours aux joueurs et que ses actions ont chuté en bourse. Pour aggraver les choses, la veille de Noël dernière, deux recours collectifs ont été intentés contre la société pour une possible tromperie de ses actionnaires. Si vous voulez savoir ce que propose le titre, voici l’analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, Secret, Pets and Cats.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');