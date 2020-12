Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/12/2020 11h09

Petit à petit, CD Projekt Red s’emploie à corriger Cyberpunk 2077et offrez aux utilisateurs une expérience similaire à celle attendue. De cette façon, Il y a quelques jours, le patch 1.05 est arrivé, ce qui a amélioré la stabilité sur les consoles.

Bien que le correctif pèse 17,3 Go, les utilisateurs de PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X peuvent enfin voir une amélioration par rapport à la version mise en vente. 10 décembre. Les utilisateurs de consoles Sony peuvent s’attendre à une résolution plus élevée, qui atteint finalement 1080p. De la même forme, la fréquence d’images a augmenté, bien qu’il soit toujours possible de voir des baisses à 20fps, la norme de 30fps est plus courante. Cependant, la qualité des ombres s’est également avérée avoir diminué.

Quant à la Xbox, on peut s’attendre à un certain nombre d’améliorations similaires à celles de PlayStation. Pour commencer, la fréquence d’images n’est plus à 15 ips, bien que des baisses puissent encore être remarquées à 25 ips. En ce qui concerne les versions One X et Series S, des changements similaires ont été trouvés, mais ils ne sont pas aussi visibles. Cependant, la qualité des ombres et de l’éclairage s’est un peu détériorée. En revanche, dans la série X, les performances sont les mêmes.

Il semble que Cybperunk 2077 deviendra finalement le jeu auquel beaucoup s’attendaient. Nous aurons d’autres gros correctifs en janvier et février 2021. Sur les questions connexes, CD Projekt Red remboursera le jeu avec son propre argent si nécessaire. De même, les employés de l’entreprise ne sont pas satisfaits du titre qui a été publié.

