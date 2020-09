Célébrer 30 ans du flou bleu

par Liam Doolan il y a 3 heures

Sega sortira un Sonic the Hedgehog spécial « Encyclo-speed-ia » l’année prochaine pour célébrer le 30e anniversaire du flou bleu. Dark Horse est l’éditeur et Ian Flynn est l’auteur.

Flynn est le scénariste en chef de la série de bandes dessinées Sonic the Hedgehog d’IDW. Cette encyclopédie comprendra 256 pages, peut être précommandée dès maintenant sur Amazon pour 50 $ USD et arrivera le 1er juin 2021. Voici le récapitulatif complet:

Célébrez le 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog avec une rétrospective historique en couleur à couverture rigide qui explore presque toutes les apparitions de jeux vidéo du speedster bleu!

Plongez au cœur de la vaste tradition et des détails exhaustifs de chaque jeu dans l’univers en constante expansion de Sonic – de la bien-aimée SEGA Genesis aux consoles de jeux vidéo les plus modernes. Ce tome ne néglige aucun effort, présentant des regards en profondeur sur les personnages, les décors et les histoires de chaque épisode passionnant!

Dark Horse Books et SEGA présentent le Sonic the Hedgehog Encyclo-Speed-ia – un volume incontournable pour tout fan de Sonic, jeune ou vieux!