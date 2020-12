Le jeu basé sur le prochain film d’animation est développé par Erbe Software pour PC et Switch.

D’Artacán et les trois chiens musqués reviendra sur les écrans en février 2021 avec un nouveau film d’animation né de la collaboration entre les Espagnols Films Apolo, et l’équipe d’animation asiatique Cosmos-Maya, basée sur ce travail bien-aimé que BRB Internacional a apporté en Espagne en 1982. Et vous vous demandez peut-être: pourquoi 3DJuegos me dit cela? Eh bien, pour accompagner le film, Logiciel Erbe annonce qu’il travaille sur un nouveau jeu vidéo D’Artacan and the Three Mosquedogs, qui hit stores en 2021, au format numérique pour PC (Steam) et Nintendo Switch (eShop).

Le jeu vidéo promet un gameplay à la Golden AxeL’éditeur mythique de l’âge d’or des logiciels espagnols sera en charge de travailler sur cette aventure, prévue comme un jeu de beat ’em up classique puisque “un gameplay à la Golden Axe est celui qui convient le mieux à la franchise et au film”, nous disent-ils depuis le studio dans un communiqué. Comme nous l’avons mentionné précédemment, D’Artacán et les Trois Mosquedogs arriveront à PC et commutateur à la fin de février 2021, coïncidant avec la première du film, bien qu’Erbe promette d’annoncer plus de plateformes et les canaux de distribution d’ici son lancement, en plus de préciser le jour d’ouverture.

Publié à l’origine au Japon en 1981, D’Artacán y los Tres Mosqueperros arrive un an plus tard en Espagne avant de faire ses débuts dans le reste de l’Occident. Et le nouveau film cherche à respecter l’essence de l’œuvre originale, sous la direction du fondateur de BRB Claudio Biern Boyd, et avec Toni García (la série Invizimals) comme réalisateur. La bande sonore sera fournie par le Orchestre Symphonique de Navarre, avec le compositeur Manel Gil-Inglada à la barre, et le scénario a été supervisé par Doug Langdale (Kung-Fu Panda, Puss in Boots).

La production cinématographique a également le soutien des partenaires espagnols tels que TVE, Lusomundo et A Contracorriente, ainsi que le soutien international d’Universal. Tout un voyage nostalgique pour ceux qui ont grandi avec la série, accompagnés de ce jeu vidéo de la main d’une entreprise mythique comme Erbe Software. Ce n’est pas la seule production récente à faire le saut vers les jeux vidéo en tant que battez-les, où cette année nous avons assisté à la première d’un jeu basé sur Cobra Kai.

