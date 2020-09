OpTic Gaming Los Angeles devient la prochaine équipe à annoncer un changement majeur de la liste avant la saison 2021 de la Call of Duty League

OpTic Gaming Los Angeles a décidé de sortir Dashy, Hollow, Chino et Goonjar avant la saison 2021 de Call of Duty: Black Ops Cold War. Cela signifie qu’il semble que Kenny « Kuavo » Williams, Austin « Slasher » Liddicoat, Zach « Drazah » Jordan et Thomas « TJHaly » Haly ont tous démissionné de leurs contrats pour la saison prochaine.

Brandon «Dashy» Otell

Dashy a commencé sa carrière lors de la saison 2017 d’Infinite Warfare et a été instantanément reconnu comme un talent. Il a rejoint OpTic Gaming en 2019 et a remporté le CWL Las Vegas Open tout en se classant 3e à la CWL Londres, à la CWL Anaheim et aux championnats du monde cette année-là.

Darien «Hollow» Chverchko

Hollow a commencé à participer à la saison 2013 de Call of Duty: Ghosts, mais sa carrière n’a pas été remplie de succès. Hollow n’a pas encore remporté un événement de la CWL ou de la CDL avec son événement le plus gagnant à venir aux championnats de la Ligue Call of Duty de cette année où il s’est classé 5-6e avec l’OGLA.

Martin «Chino» Chino

Chino a commencé à participer à la saison 2013 de Call of Duty: Black Ops 2. Il est un 2x Call of Duty Champion remportant à la fois le New Orleans et le Dallas Open lors de la saison 2018 de la Seconde Guerre mondiale.

Jevon «Goonjar» Gooljar-Lim

Goonjar a commencé sa carrière dans Call of Duty lors de la saison 2013 de Black Ops 2. Bien qu’il n’ait pas encore remporté un événement de la CWL ou de la CDL, Goonjar s’est constamment classé haut au cours de sa carrière et a bien joué dans la division Challengers cette année.

OpTic Gaming Los Angeles peut maintenant décider d’aller de l’avant avec la liste de quatre hommes de Kenny, Slasher, Drazah et TJHaly. Ou ils peuvent créer une nouvelle liste et faire appel à certains des nombreux agents libres.