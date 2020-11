Le jeu de Koei Tecmo sera disponible sur Steam, avec des améliorations graphiques et la possibilité de jouer à 120 fps.

Nioh 2 Il est arrivé sur les consoles PS4 en mars 2020, et sa première sur ordinateur n’attendra même pas un an. Ce matin, Koei Tecmo et Team NINJA annoncent la première de Nioh 2 – L’édition complète, une version “définitive” du jeu disponible sur PC via Steam, avec des améliorations et avec les trois extensions du jeu. Tous disponibles à la vente le 5 février 2021.

Avec sa sortie sur PC, Nioh 2 – The Complete Edition permettra aux joueurs de vivre ce voyage à travers l’ère violente du Sengoku japonais, face à de terribles démons dans la peau d’un guerrier mi-humain mi-yokai. Tout cela avec la possibilité de jouer à des résolutions 4K UHD, ainsi que la prise en charge de moniteurs ultra-larges, prise en charge des moniteurs HDR et 144Hz, pour que vous puissiez jouer à 120 ipsTant que notre ordinateur peut le gérer, bien sûr. Il vous permettra également de personnaliser entièrement les commandes du clavier et de la souris.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les fans de PC Fumihiko Yasuda“Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les fans de PC qui as-tu attendu patiemment pour jouer à Nioh 2 », déclare le producteur Fumihiko Yasuda dans un communiqué de presse.« Nous travaillons dur dans l’équipe NINJA pour mettre la touche finale à Nioh 2, et nous attendons avec impatience que vous essayiez ce jeu intense et stimulant avec une pléthore d’options graphiques. Préparez vos épées et libérez les ténèbres, des ennemis redoutables vous attendent le 5 février 2021. “

Parallèlement à l’annonce, et pour célébrer cette nouvelle, Koei Tecmo nous propose également un Première bande-annonce de Nioh 2 – L’édition complète, emballé avec un combat intense et avec le nouveau casque ‘Casque ValveExclusif à la version PC du jeu. De même, le premier Nioh sera disponible sur Steam avec une réduction de 70% jusqu’au 20 novembre. Si vous n’avez pas pu essayer ce passionnant RPG d’action chargé de combats difficiles, ne manquez pas notre critique de Nioh 2 sur PS4.

En savoir plus: Nioh 2, Koei Tecmo, Team Ninja, PC et Steam.

