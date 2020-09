Immortals d’Ubisoft: Fenyx Rising – le jeu anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters – sera apparemment lancé le 3 décembre selon une première liste du Microsoft Store. Le studio est sur le point de ré-annoncer le jeu et de se plonger dans plus de détails lors de son prochain événement Ubisoft Forward le 10 septembre, mais il semble que Microsoft ait sauté le pistolet.

La liste, repérée par l’utilisateur de Twitter Wario64, a depuis été supprimée, mais pas avant de nous fournir plus d’informations (et quelques captures d’écran) sur le prochain projet d’Assassin’s Creed: Odyssey studio Ubisoft Québec.

« Immortels: Fenyx Rising donne vie à une grande aventure mythologique », lisez la description de la page du magasin. « Incarnez Fenyx, dans une quête pour sauver les dieux grecs d’une malédiction sombre. Utilisez les pouvoirs des dieux pour combattre de puissantes bêtes mythologiques dans les airs ou sur le sol, et résolvez des énigmes anciennes. Le destin du monde est en jeu. – tu es le dernier espoir des dieux. «

Immortals: Fenyx Rising est un jeu en monde ouvert qui s’étend sur sept régions uniques et stylisées. La description dit que vous pourrez utiliser les pouvoirs des dieux, y compris l’épée d’Achille et les ailes de Daidalos, pour résoudre des énigmes et combattre des bêtes mythologiques comme Cyclope et Medusa. Le combat est décrit comme dynamique, se déroulant à la fois dans les airs et au sol, car vous utilisez des compétences et des armes diverses telles que des flèches autoguidées et la télékinésie pour infliger des dégâts dévastateurs.

C’est notre premier aperçu du jeu depuis qu’il a été annoncé à l’E3 2019.

Le prochain jeu utilise également la technologie Smart Delivery de Microsoft. Cela signifie que vous pourrez l’acheter une fois et y jouer sur Xbox One ou Xbox Series X.

Immortals: Fenyx Rising devrait sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC et Stadia.

