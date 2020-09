Par Sherif Saed,

Vendredi 4 septembre 2020 09:42 GMT

Nous savons maintenant quel genre de jeu Gods and Monsters – ou comme on l’appelle maintenant, Immortals: Fenyx Rising, est.

Suite à la fuite du tableau de notation plus tôt cette semaine, Immortels: Fenyx Rising a maintenant atteint la prochaine étape logique sur la route de sa révélation officielle: apparaître sur le Microsoft Store à l’avance.

La liste, qui a depuis été supprimée, a confirmé que Immortals: Fenyx Rising sortira le 3 décembre. Le jeu prendra en charge Smart Delivery, ce qui signifie que les propriétaires de Xbox One trouveront une copie mise à niveau qui les attend sur Xbox Series X.

Au fur et à mesure de ces fuites, la page du Microsoft Store comprenait également la description complète du jeu, ainsi que quelques captures d’écran. C’est en fait tout ce que nous avons appris sur Immortals: Fenyx Rising, car Ubisoft a à peine parlé du jeu depuis sa première révélation à l’E3 l’année dernière.

Le style artistique semble également avoir un peu changé. Le jeu n’a plus les tons froids de Zelda: Breath of the Wild.

Selon la description, il s’agit d’un jeu d’action en monde ouvert comportant sept régions «uniques». Vous incarnez Fenyx, qui cherche à sauver les dieux grecs d’une malédiction. Au cours du jeu, Fenyx pourra utiliser les pouvoirs emblématiques des dieux, tels que l’épée d’Achille et les ailes de Daidalos. Le combat se déroule sur terre et dans les airs, et les écrans qui fuient le montrent certainement un peu.

L’histoire vous verra combattre encore plus de monstres mythologiques tels que Cyclope et Medusa. Il y a aussi un élément de résolution d’énigmes, mais la description ne va pas trop loin dans cela.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Tout cela, et probablement plus, sera officiellement révélé à Ubisoft Forward la semaine prochaine.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!