Si vous êtes un joueur régulier de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare, vous savez sûrement que les deux propositions sont sur le point d’entrer dans le saison 6. Activision et Infinity Ward ont confirmé que la nouvelle saison sera disponible à partir du mardi 29 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien sûr, les joueurs auront accès à plusieurs nouvelles, et ici nous vous dirons celles qui ont été révélées jusqu’à présent.

Bien que de nouveaux détails soient annoncés dans les prochains jours, pour l’instant, nous savons que la saison 6 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare recevra deux nouveaux opérateurs. Le premier est le très Farah, commandant de la Force de libération d’Urzikstan et qui était l’un des protagonistes de la campagne principale de Modern Warfare. «Après les événements de la campagne, Farah rejoint l’Union Chimera et rencontre Iskra, un ancien éclaireur de la sienne», mentionnent-ils.

Le second est Nikolai, chef de Chimera et cher ami du capitaine Price. Il est une vieille connaissance de la saga Modern Warfare et était également présent dans la campagne: « Après l’effondrement de l’armistice, Nikolai prend maintenant la bataille en main pour arrêter Zakhaev. » Qui est Zakhaev? Ce sera l’ennemi à battre dans la saison 6, même si vous vous souvenez sûrement du nom de famille de son apparition dans les anciens titres de la franchise.

Le plan de Zakhaev prend un tournant lorsque deux visages familiers en découvrent plus sur le réseau souterrain et les opérations de M. Z à Verdansk. Farah et Nikolai réintègrent la mêlée pour aider leur allié de longue date, le capitaine Price, dans le conflit en cours après la rupture de l’armistice.

Call of Duty: modifications de la carte de Warzone

Il y a quelques semaines, il avait divulgué que Call of Duty: la carte de Warzone accueillerait un nouveau réseau souterrain; maintenant c’est officiel. En fait, dans la première bande-annonce de la sixième saison, vous pouvez brièvement observer ledit scénario. Il est important de mentionner que Farah peut être débloqué au premier niveau du Battle Pass, tandis que Nikolai sera obtenu jusqu’au niveau 100. Le Season Pass sera disponible pour 1000 CP et il vous donnera accès à divers articles cosmétiques qui seront définis la semaine prochaine, en plus de 1300 CP.

L’article «Call of Duty: Warzone», saison 6: date de sortie et premiers détails a été publié dans Hypertext.