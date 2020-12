De nombreux joueurs étaient très conscients de la lancement intrépide, une œuvre qui a atteint une large base d’acteurs lors de son lancement, donnant ainsi un grand accueil aux acteurs dans son monde ouvert. Malgré le succès de sa première, rien n’a réussi à capturer pleinement sa communauté, donc au fil du temps, il en a perdu une grande partie. Heureusement, le studio n’a pas perdu courage et a décidé d’annoncer des changements.

Ceux-ci arrivent sous le nom Reforged, sa mise à jour la plus ambitieuse à ce jour. Comme l’indique l’étude, cela implique une restructuration substantielle des systèmes antérieurs et l’introduction d’un nouveau type de chasse, connu sous le nom de terrains de chasse. Dans l’intention que les joueurs sachent un peu mieux ce qui les attend, ils ont publié une bande-annonce spectaculaire que vous pouvez trouver sur cette nouvelle.

Bien sûr, l’actualité ne s’arrête pas là et de l’étude confirmer qu’il y aura des caractéristiques très importantes. D’une part, l’arrivée de jusqu’à 18 îles dynamiques est mentionnée, pouvant supporter jusqu’à six Slayers en même temps. Toutes ces îles ont pour fonction de pouvoir entrer et sortir et même permettre aux joueurs de tester leurs compétences dans les différents événements.

Dauntless est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. C’est une excellente promesse de jeu gratuit dans laquelle les joueurs auront la possibilité de chasser des créatures imposantes et de mettre leurs compétences à l’épreuve dans toutes sortes de situations. Tout cela en recevant des attaques, en gérant leurs ressources et en cherchant à améliorer leurs armes.