Ce jeu d’action coopératif gratuit nous propose de traquer les gros monstres.

Si vous faites partie des joueurs qui aiment les chasses Dauntless, vous serez heureux de savoir que ce jeu vidéo de action coopérative Il sera disponible sur Xbox Series X, Series S et PlayStation 5 le jour même de son lancement. Il faut souligner à ce stade que c’est un jeu libre de jouer, afin que tous les fans puissent se lancer gratuitement dans leurs chasses contre les monstres dès la première minute.

La mise à jour Reforged apportera de nombreux changements à l’action, une nouvelle île et de nombreuses améliorationsIl le fera également en soutenant Jeu croise entre les plates-formes de celle-ci et de la dernière génération, afin que les fans «puissent continuer à chasser ensemble». A cette annonce, le co-fondateur et directeur de Phoenix Lab a souligné que “l’avenir n’a jamais été aussi radieux pour Dauntless. Si brillant, en fait”, poursuit Jesse Houston “, que Dauntless sera disponible lors du lancement des consoles de nouvelle génération. Les îles Fragmentées vous attendront sur Xbox Series X et S, et sur PlayStation 5, avec la gamme complète de support multiplateforme qu’ils attendent de nous. “

La première de la nouvelle génération sera accompagnée quelques semaines plus tard du lancement d’une mise à jour majeure du contenu qui apportera de nombreux changements à l’expérience de jeu. “Nous l’avons appelée Dauntless Reforged car cela va changer la façon de chasser dans les îles Fragmentées “, ont commenté les responsables, qui cherchent à accélérer leur action en supprimant les temps d’attente.” Les poursuites et les patrouilles seront éliminées du jeu “, disent-ils,” et nous allons réduire inactivité introduisant un type de chasse plus durable avec des systèmes de progression plus profonds. “

Promettant d’offrir bientôt de nouveaux détails, cette équipe fondée par des vétérans de BioWare et Riot Games a avancé les principales nouvelles de cette grande mise à jour Dauntless:

Nouveau type de chasse: terrains de chasse

17 îles repensées pour les terrains de chasse

1 nouvelle île pour les terrains de chasse

Planeurs

Événements de l’île

Chemin du système de progression Slayer

Système de classe XP et refonte du Prestige

Refonte des niveaux de finition

Ces améliorations promettent de fournir au jeu un contenu abondant pour les «mois et années à venir. Nouvelles créatures sur les îles, Behemoths, événements publics, activités et même de toutes nouvelles îles», concluent les responsables du jeu. Si vous souhaitez vous faire une idée de ce que le jeu proposait à ses débuts, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Dauntless. L’équipe chargée de cette aventure d’action coopérative a été rachetée par une société spécialisée dans les jeux mobiles au début de cette année 2020.

