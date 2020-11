Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous avons de bonnes nouvelles pour tous les joueurs de Dauntless. Cette semaine, il a été confirmé que le free-to-play deviendrait l’un des jeux de lancement pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Par une déclaration. Phoenix Labs a confirmé que Dauntless sera disponible sur les consoles de nouvelle génération à partir de sa première journée. Malheureusement, le studio a manqué les détails sur la façon dont son free-to-play exploitera la puissance offerte par les nouvelles consoles.

Cela dit, le studio s’est engagé à offrir le même support multiplateforme auquel les joueurs sont déjà habitués. Cela signifie que, si vous activez l’option de jeu croisé, vous aurez la possibilité de profiter de jeux avec des joueurs d’autres plates-formes.

«L’avenir n’a jamais été aussi radieux pour Dauntless. Si génial, en fait, que Dauntless sera disponible lors du lancement des consoles de nouvelle génération. Les îles fragmentées vous attendront sur Xbox Series X et S, et sur PlayStation 5, avec la suite complète de l’assistance multiplateforme que vous attendez de nous. Ceci ajoute à notre présence continue sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. 6 endroits où jouer, un Dauntless », a expliqué Phoenix Labs.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Jouerez-vous à Dauntless sur les consoles de nouvelle génération? Dites le nous dans les commentaires.

Dauntless est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.