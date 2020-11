Jim Ryan a déclaré que Sony attendra de voir comment les utilisateurs le recevront pour voir s’il se développe.

La nouvelle génération est déjà une réalité et nous sommes déjà jouir des nouvelles consoles. Sony a lancé PlayStation 5 cette semaine dans de nombreuses régions du monde, y compris en Espagne, et l’une des attractions pour faire le saut vers la nouvelle machine, si vous êtes abonné à PlayStation Plus, est le Collection PlayStation Plus. Mais, de nombreux joueurs se demandent:plus de jeux vidéo arriveront à ce service?

Attendons de voir quels jeux sont joués et combien, avant de prendre une décision Jim RyanPlayStation Plus Collection est un catalogue de 20 jeux PlayStation 4 que le Abonnés PS Plus ils peuvent en profiter sur PS5. Il existe des jeux vidéo de premier ordre, comme God of War, et des jeux tiers, comme Monster Hunter: World. La question est la suivante: Sony a-t-il déjà pensé à étendre ces jeux? Eh bien, il semble que l’entreprise le valorise, mais n’a pas pris une décision ferme encore.

Dans une interview avec GQ, le directeur de PlayStation, Jim Ryan, s’est demandé si PS Plus Collection est un service fermé ou pourrait être élargi, et a indiqué vouloir étudier comment les utilisateurs l’utilisent: “Eh bien, attendons de voir comment le monde reçoit la collection Plus. Vous savez, quels jeux sont joués et combien sont joués, avant que nous prenions une décision à ce sujet. “

Ryan a considéré ce catalogue comme un prétendre pour attirer de nouveaux joueurs: “Nous pensons que ce sera potentiellement un excellent outil pour acquisition d’utilisateurs. On peut dire que si vous n’avez jamais possédé de PS4 et que vous choisissez d’acheter une PS5, vous obtenez essentiellement une PS4, n’est-ce pas? “Certains de ces jeux peuvent être mieux joués sur PS5 grâce à leur puissance plus élevée, comme Days Gone.

Rappelez-vous que, bien que le service c’est pour PS5, avec un peu de malice, vous pouvez profiter de ce catalogue sur PS4. D’autre part, cette semaine, Jim Ryan a laissé entendre que Sony préparait peut-être une réponse au Xbox Game Pass. Nous verrons où c’est, mais c’est aussi intéressant à retenir que le responsable de PlayStation a commenté que nous verrons vraiment la puissance de la nouvelle génération à partir de 2022.

