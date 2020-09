Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces derniers mois, nous avons appris officieusement des détails sur les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft, ce qui est normal, étant donné que c’était loin de ses débuts. Cependant, le secret est si proche du lancement des consoles qu’il semble que les entreprises elles-mêmes ne peuvent plus contenir ces secrets. Le cas le plus récent est lié à Microsoft, car un consommateur vient d’acheter un produit officiel qui mentionne la Xbox Series S, la console encore inopinée de la société.

Via Twitter, l’utilisateur de la marque Xbox BraviaryBrendan commente qu’il vient d’acheter une manette pour Xbox One, car la sienne a été endommagée. Le modèle, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, est celui d’une Xbox One, car il ne dispose pas du bouton de partage sous les 2 boutons centraux.

Le détail qui révèle l’existence de la Xbox Series S se trouve sur la feuille contenant un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate pendant 14 jours. Ce service offre un accès à plus de 100 jeux à travers l’écosystème Microsoft sur Xbox One et PC, à l’exception de la Xbox Series X, le cas échéant. Eh bien, la fiche apparaît également sur la Xbox Series S, ce qui confirme les rumeurs de ce système.

Dans le cas où vous l’avez manqué: la Xbox Series S aurait 3 fois moins de téraflops qu’une Xbox Series X, mais elle aurait un processeur similaire.

Alors, la Xbox Series S est-elle réelle?

Vous pensez peut-être que cet achat a été effectué dans un magasin non officiel ou chez un vendeur qui avait accès à ces contrôles à l’avance. Eh bien, la chose la plus intéressante est que l’utilisateur se réfère qu’il l’a acheté directement à partir de la boutique en ligne de Microsoft, donc c’est une marchandise officielle.

S’il est vrai que Microsoft n’en a rien dit malgré le fait que les rumeurs sont très fortes, tout semble indiquer que c’est une question de temps pour l’entreprise de révéler enfin l’existence de la Xbox Series S, alors qu’elle est prête à le révéler également. son prix, selon une rumeur.

À une autre occasion, l’emballage des contrôles Xbox Series X a été divulgué, et vous voyez même un abonnement très similaire à celui qui inclut le contrôle Xbox One, seuls ces nouveaux contrôles ne peuvent pas être vendus avant novembre.

En attendant l’annonce officielle, nous vous laissons les preuves.

J’ai un nouveau contrôleur pour ma Xbox car le mien était cassé. Fait intéressant, la feuille de code d’essai Game Pass Ultimate mentionne la @Xbox Series S inopinée. C’est définitivement une chose. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 – Brendan (@BraviaryBrendan) 31 août 2020

Comment recevez-vous ces informations? Pensez-vous que la Xbox Series S est réelle? Dites le nous dans les commentaires.

Pour l’instant, on ne sait pas quand la Xbox Series S fera ses débuts, si elle existe, mais tout semble indiquer qu’elle pourrait le faire avec la Xbox Series X, le 6 novembre. Rien n’est encore confirmé. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à la Xbox Series X en visitant cette page.

