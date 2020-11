Éditorial: Films / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

C’est un jour de deuil pour l’industrie du divertissement et tous les fans de Star Wars. Ce qui se passe, c’est que David Prowse, l’acteur qui a joué Darth Vader dans la trilogie originale de Star Wars, est décédé.

L’agent de Prowse, Thomas Bowington, a confirmé au Hollywood Reporter que l’acteur était décédé le 28 novembre. Ce qui précède après une “courte maladie”, qui n’a pas été précisée.

La nouvelle a également été rendue publique par Bowington Management, l’agence de Thomas Bowington. Sur Twitter (via IGN), cette société a partagé une déclaration dans laquelle elle a rapporté la nouvelle.

“C’est avec beaucoup de douleur et de tristesse pour nous et des millions de fans dans le monde que nous annonçons que notre client Dave Prowse est décédé à l’âge de 85 ans”, a déclaré l’agence.

C’est avec beaucoup de regret et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde, d’annoncer que notre client DAVE PROWSE MBE est décédé à l’âge de 85 ans. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 – Bowington Management (@BowingtonM) 29 novembre 2020

Qui était David Prowse?

Prowse est né le 1er juillet 1935 à Bristol, en Angleterre. Son enfance n’a pas été facile, car il a été mal diagnostiqué pour la tuberculose du genou et il a dû utiliser des appareils spéciaux pendant 4 ans. À la fin, il a eu de l’arthrose, mais malgré cela, il a réussi à faire carrière en tant que culturiste.

Grâce à sa grande taille et à sa forme athlétique, Prowse a commencé à apparaître dans différentes productions britanniques, telles que The Saint et Doctor Who. Il a également joué le monstre de Frankenstein dans Casino Royale; L’horreur de Frankenstein et Frankenstein.

En 1971, Prowse est apparu dans A Clockwork Orange, la bande de Stanley Kubrick. Là, il a attiré l’attention de George Lucas, qui l’a contacté pour apparaître dans Star Wars: Un nouvel espoir. Prowse a eu l’opportunité de jouer Darth Vader ou Chewbacca. L’acteur a joué le méchant légendaire et le reste appartient à l’histoire.

Chez LEVEL UP, nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches de Prowse. Nous souhaitons également la paix à l’acteur emblématique lors de sa dernière pause.