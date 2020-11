Si quelque chose est clair pour nous, c’est que la nouvelle génération de consoles cherche à offrir aux joueurs une expérience inégalée. Pour cette raison, nous aurons non seulement des propositions intéressantes avec les titres qui sont sur le point d’arriver exclusivement sur les consoles de nouvelle génération, mais les entreprises sont intéressées à améliorer la proposition de titres auxquels elles peuvent accéder. grâce à la rétrocompatibilité. L’un des cas sur lesquels l’équipe Sony a récemment fourni des détails est: ni plus ni moins que Days Gone.

Le travail de Bend Studio fait partie des jeux auxquels nous pouvons accès grâce à PlayStation Plus Collection. Par conséquent, vous ne pouviez pas manquer l’occasion de profiter de ce titre avec des améliorations intéressantes pour tirer le meilleur parti des caractéristiques de la nouvelle console. Plus précisément, le studio de développement lui-même a commencé que le jeu aura des améliorations visuelles intéressantes, au point de pouvoir garantir 60 fps et 4K de résolution dynamique.

Bien sûr, un autre point vraiment intéressant est que si vous aviez l’intention de terminer ce jeu commencé sur PlayStation 4, vous pouvez le transférer pour terminer sur PS5. De cette façon, nous savons que, peu importe si nous sommes des utilisateurs qui ont déjà apprécié ce travail auparavant ou si nous sommes toujours l’un de ceux qui vont faire le premier test du travail: Days Gone présentera les améliorations à tous ceux qui veulent connaître son action sur PS5.

Days Gone, bien sûr, est disponible sur PlayStation 4 et fera partie de la collection de titres qui arrivera avec la collection PS Plus. C’est une expérience incroyable dans laquelle non seulement l’histoire nous laisse sans voix, mais il y aura de grands dangers cachés et posant un défi constant pour les joueurs. Bien sûr, en comptant sur notre fidèle moto pour avancer sur la carte.