Peu de choses sont plus emblématiques dans l’industrie du jeu vidéo que l’alignement carré, triangle, cercle et X d’un contrôleur playstation. C’est peut-être d’autant plus à blâmer qu’il a conservé ses boutons depuis le lancement de la première génération de console, mais s’il y a quelque chose qui accompagne pratiquement la plateforme depuis sa création, c’est bien le DualShock, le contrôle titulaire de pratiquement toutes les consoles de Sony, jusqu’à maintenant.

Après avoir pu tester le DualSense, la manette sans fil conçue par Sony pour PlayStation 5, lors de longues sessions de jeu, il est temps de revenir sur son arrivée et de savoir les différents contrôles qui accompagnent les consoles depuis 1994. Comme toujours dans ces cas, vous trouverez également ce type d’article chez d’autres fabricants tels que Nintendo Oui Microsoft. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à PlayStation 3? Quel a été le DualShock le plus innovant? À quoi ressemblaient les premiers contrôleurs PlayStation? Nous vous le montrons dans notre nouvelle galerie.

SCPH-1010 – 1994

Le premier de la famille. Connu par beaucoup sous le nom de contrôleur numérique, il a marqué un avant et un après dans le développement ergonomique des commandes des consoles de jeux vidéo en ajoutant deux poignées et deux nouveaux boutons latéraux à la formule déjà réussie créée dans le contrôleur Super Nintendo. Il marquerait les fondations d’un modèle standard toujours en vigueur aujourd’hui, surprenant les habitants et les étrangers lors de son lancement en 1994 et la première de ses boutons emblématiques X, carrés, triangulaires et circulaires. Il serait réédité lors du lancement de l’échec de la PlayStation Classic.

Double choc + double analogique – 1997

La révolution analogique des manettes Nintendo 64 et Super Mario 64 a fini par inspirer les développeurs du monde entier, et Sony n’était pas étranger aux changements dans l’industrie. La première mise à jour du contrôleur PlayStation original a été faite en 1997 avec le Dual Analogue, qui incorporait deux nouveaux contrôleurs analogiques dans la formule permettant à des jeux compatibles tels que Ace Combat 2 ou Ape Scape de profiter du nouveau contrôle. Quelques mois plus tard, il évoluerait vers le DualShock, une marque qui resterait le produit phare des contrôleurs PlayStation dans les générations suivantes. Son utilisation dans Metal Gear Solid a été mémorable.

Double choc 2 – 2000

Une simple mise à jour du DualShock original qui est devenu fort sur la deuxième PlayStation. Il a amélioré presque tout en interne, offrant un contrôle analogique plus détaillé dans son mouvement pour les jeux compatibles et une pression analogique sur tous les boutons du contrôleur à l’exception de R3, L3, Start et Select. Il a amélioré son dynamisme et a été lancé dans des dizaines de combinaisons de couleurs pour tous les goûts des fans de PlayStation, ce qui en fait l’un des contrôleurs les plus populaires et les plus vendus de la génération 128 bits, où Sony a balayé la concurrence.

Sixaxis + DualShock 3 – 2006/2007

Issu d’une tradition de succès absolu avec les générations précédentes, les premiers pas de Sony avec le contrôleur PlayStation 3 n’ont en aucun cas été les plus réussis. Vous vous souvenez du Boomerang? Surnommé «joliment» Banana Phone, il a finalement été remplacé par le Sixaxis, une télécommande fabriquée avec le moule DualShock mais sans vibration. Sa principale nouveauté? Ses déclencheurs sur L2 et R2 et sa détection de mouvement, une fonction utilisée dans les premiers jeux du système et oubliée peu de temps après. Il a profité de sa connexion sans fil et le problème du brevet a été résolu pour le relancer sous le nom de DualShock 3 quelques mois plus tard, toujours avec des vibrations, une fonction que Sony en est venue à qualifier de «partie du passé».

DualShock 4 – 2013

Après de nombreuses années sans changement, DualShock 4 a été le modèle qui a mis à jour et a amené l’emblématique contrôleur PlayStation aux temps modernes. À sa plus grande ergonomie s’ajoute un panneau tactile, hérité de l’arrière de la PS Vita, et une barre lumineuse à l’avant du contrôleur. Il a également mis en évidence l’arrivée du bouton Partager pour partager le contenu de vos jeux préférés et le bouton Options, qui a retiré le duo de Démarrer et Sélectionner. La technologie du contrôleur a été mise à jour avec la sortie de PS4 Pro, avec des modifications mineures qui ont contribué à améliorer le pad.

DualSense – 2020

Et nous arrivons à 2020, l’année du lancement de la PS5 qui trouve dans sa commande peut-être la plus grande de ses nouveautés, même avec une série couleur et nouveau nom: DualSense. Cette commande sans fil vise à offrir une expérience de jeu plus profonde grâce à un retour haptique capable de faire ressentir aux utilisateurs les actions du jeu avec deux déclencheurs qui remplacent les moteurs de vibration traditionnels et des déclencheurs adaptables avec différents niveaux de force. et la tension pour offrir plus d’interaction. À tout cela, il faut ajouter des modifications esthétiques assez marquantes, tout en conservant le panneau, la grande nouveauté du contrôleur PS4.

