2021 a commencé avec un nouveau phénomène dans le jeu vidéo après le jeu de survie et de combat, Rust, a attiré l’attention de la communauté et d’importants streamers qui se sont tournés vers cette expérience qui vit un second souffle après ses débuts en 2018. Dans le cadre de l’essor du jeu Facepunch Studios, la communauté a déjà défini des espaces de rencontre et l’un d’entre eux est EGOLAND, qui rassemble de grands streamers hispanophones.

En Egoland, vous pouvez jouer à Rust avec d’importants streamers espagnols

Le succès soudain de Rust n’est pas passé inaperçu par la scène du streaming et aujourd’hui un nouveau serveur a été ouvert, EGOLAND, qui surgit à l’initiative de alexbyGod et ElRubius et réunira des streamers reconnus en espagnol tels que Ibai, AuronPlay, TheGrefg, Cristinini, Mangel, Carlos Ocelote et le chilien Dylantero. EGOLAND fonctionnera pendant les prochaines semaines et sera un point de rencontre pour vous permettre de tester votre capacité de survie dans l’environnement hostile de Rust.

La montée en puissance de Rust ne se limite pas à la communauté hispanophone, elle devient en fait un phénomène mondial et des streamers comme Shroud, Pokimane, Disguised Toast, Sodapoppin et Myth sont déjà des jeux de combat dans ce jeu.

En ce sens, Facepunch Studios cherchera à répondre à ce second vent de manière appropriée et dans quelques jours, ils lanceront la nouvelle mise à jour de Rust, qui nettoiera la carte afin que tout le monde commence dans les mêmes conditions et implémentera également les baisses pour les téléspectateurs Twitch.

Rust est disponible sur PC et devrait voir le jour sur des consoles telles que PS4 et Xbox One.

