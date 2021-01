Le jeu de tir coopératif sera disponible en avril sur toutes les plateformes, avec un jeu croisé.

Nous avons récemment signalé que Square Enix a encore une fois retardé la sortie du jeu de tir coopératif prometteur Outriders – cette fois, cela se tiendra au 1er avril. C’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience, oui, mais aussi une nouvelle opportunité pour Utilisateurs de PC qui souhaitent renouveler leur équipement. Dans une nouvelle vidéo dédiée à cette plateforme, Les gens peuvent voler rapporte tous les détails sur cette version.

Heureusement, le point de départ est plus qu’abordable: 8 Go de RAM, un i5 de troisième génération et une GTX 750 Ti suffisent pour jouer à 60 FPS, 720p et avec les graphismes au minimum que oui. Jouer 1080p, 60 FPS et élevé, qui est plus ou moins la norme pour les joueurs sur PC, la liste s’allonge considérablement: nous sommes passés à un i7 7700, une GTX 1060 avec 6 Go de VRAM et 16 Go de RAM. Il va falloir attendre encore un peu pour savoir ce dont on a besoin pour jouer en 4K et 60 FPS, mais dans tous les cas on peut s’attendre à une bouchée allant jusqu’à 70 Go sur le disque dur.

Il n’aura pas de mode photo, mais il supportera Nvidia Ansel Entre les Paramètres de base Sur l’écran, nous avons trouvé quelques points utiles tels que la barre de champ de vision, la fermeture manuelle optionnelle de la fréquence d’images ou la mise à l’échelle de la résolution interne (y compris DSR). Vous pouvez également ajuster les résolutions au format 21: 9 si vous utilisez un moniteur ultra-large. La onglet Avancé, bien sûr, il présente des aspects essentiels tels que les effets, les textures, la distance de dessin ou le post-traitement (entre autres) dans quatre niveaux de qualité possibles. Il existe également un support pour le mappage des touches et les commandes de boutons.

Un autre point utile de la vidéo est le localisation en espagnol, complet en interfaces, voix et sous-titres pour l’Espagne et l’Amérique latine. Enfin, le support technologique tiers est également mentionné comme DLSS —Comme annoncé par Nvidia lors de la présentation du RTX 3060 il y a quelques jours— et Ansel, un substitut au mode photo absent de ce titre. Si vous utilisez des périphériques de Razer, vous serez heureux de savoir que RGB Chroma sera disponible; et dans le domaine des logiciels, Vapeur offrira des autocollants et des arrière-plans de profils thématiques comme dans de nombreuses autres grandes versions.

Une démo pour compenser le retard

Si vous n’avez plus de clous à mordre d’ici le lancement des Outriders, rappelez-vous qu’au moins vous pouvez l’essayer à l’avance au moyen d’un demo gratuite qui atteindra les marchés numériques sur 25 février. Son contenu est un mystère pour l’instant, mais cela devrait être une bonne occasion de se familiariser avec les commandes, les options de personnalisation et bien sûr, les paramètres de configuration dans le cas de la version PC.

Chez 3DGames, nous avons eu la chance de tester les Outriders dans le passé, et il était clair pour nous que nous sommes confrontés à un pillard coopératif prometteur avec un cadre sombre et brut et un système de butin aussi généreux que profond. Dans le cas où vous êtes préoccupé par la possibilité qu’il soit à court de contenu sortant, ses gestionnaires ont déjà complètement bombardé le contenu post-crédit, faisant confiance à la valeur de rejouabilité de certaines missions spéciales appelées expéditions.

En savoir plus: Outriders et Square Enix.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');