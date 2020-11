La quatrième saison de Des choses plus étranges Il arrivera dans le courant de 2021, et pendant que nous attendons une sorte de bande-annonce ou d’aperçu officiel, Netflix Il a déjà dévoilé tous les nouveaux acteurs qui arriveront pour cette quatrième partie. De plus, la plate-forme a partagé des faits intéressants sur ces personnages et vous pouvez les rencontrer ici.

Tout d’abord, une liste de tous les nouveaux visages:

– Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd)

– Eduardo Franco (Booksmart)

– Joseph Quinn (Catherine la Grande)

– Robert Englund (Un cauchemar sur Hell Street)

– Tom Wlaschiha (Game of Thrones)

– Sherman Augustus (Westworld)

– Mason Dye (Les Goldbergs)

– Nikola Djuricko (Génie)

Tonnelle jouera Peter Ballard, un homme qui travaille dans un hôpital psychiatrique et qui, à un moment donné, remettra en question la brutalité du lieu.

Franc sera Argyle, le nouveau meilleur ami de Jonatan. Son personnage est décrit comme un drogué qui adore livrer des pizzas.

Quinn est Eddie Munson, un amoureux du genre métal en charge du Hellfire Club.

Englund, Célèbre pour avoir joué Freddy Krueger, il jouera Victor Creel, un homme intimidant incarcéré dans un hôpital psychiatrique pour un crime terrifiant qu’il a commis dans les années 1950.

Auguste Il jouera le colonel Sullivan, un homme intelligent qui croit avoir la solution pour résoudre tous les mystères de Hawkins.

Finalement, Djuricko sera Yuri, un revendeur russe qui aime l’argent, tandis que Wlaschiha jouera Dmitri, un garde de sécurité qui se lie d’amitié avec Hopper.

Via: IGN