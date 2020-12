Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/12/2020 08h59

L’univers Star Wars s’agrandit de plus en plus. Après le succès rencontré par The Mandalorian, Disney et Lucasfilm travaillent déjà sur plusieurs projets liés à cette propriété. L’un des plus attendus est Le livre de Boba Fett, série qui a été annoncée avec une scène post-crédits dans le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Maintenant, Plus d’informations sur ce projet ont été récemment révélées.

Selon le compte Twitter officiel de The Mandalorian, The Book of Boba Fett sera présenté en première en décembre 2021, le même mois et l’année où la troisième saison de cette série sera disponible. De cette façon, il a été révélé que Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez seront les producteurs exécutifs, Temuera Morrison reviendra sous le nom de Boba Fett et Ming-Na Wen reviendra pour donner vie à Fennec.

Le livre de Boba Fett, une nouvelle série originale, mettant en vedette Temuera Morrison et Ming-Na Wen et produit par Jon Favreau, Dave Filoni et Robert Rodriguez, dans la chronologie de The Mandalorian, arrive à @DisneyPlus en décembre 2021. pic .twitter.com / JP54yEe9WF – The Mandalorian (@themandalorian) 21 décembre 2020

Quant à l’histoire, pour le moment il n’y a pas de détails spécifiques, mais le tweet confirme que la série se déroule pendant les événements de The Mandalorian. Au fur et à mesure que la production progressera au cours de l’année prochaine, nous verrons sûrement plus d’informations sur les nouveaux personnages et des détails sur les aventures que Boba Fett aura, peut-être saurons-nous enfin comment le chasseur de primes s’est échappé de Sarlacc.

Via: Le Mandalorien

