En août dernier, nous avons vu le lancement de LEGO Super Mario, qui nous offre une expérience interactive tout à fait unique. Maintenant, après un certain temps en silence, aujourd’hui il a été révélé que Vous pouvez commencer 2021 avec une nouvelle collection de niveaux, de costumes et d’extensions qui augmenteront votre collection.

À partir du 1er janvier 2021, une nouvelle série de packs de personnages, costumes Tanuki et Penguin Mario, trois extensions et une collection appelé Master Your Adventure Maker Set, qui mettra toute votre créativité à l’épreuve.

Pour commencer, L’ensemble Master Your Adventure Maker est une collection de 366 pièces, qui comprend un nouveau pipeline de démarrage qui met les joueurs au défi de battre des niveaux dans les plus brefs délais pour obtenir de plus grosses récompenses en pièces, et comprend une figurine d’Iggy Koopa. Tout cela est au prix de 60 $.

En revanche, les trois nouvelles extensions prennent en compte différentes poches. Nous avons trouvé l’ensemble Marais empoisonné de Wiggle à 40 $, défi déroutant de 30 $ de l’usine de Piranha et enfin nous avons Chain Chomp Jungle Encounter pour seulement 20 $.

Quant aux combinaisons power-up, Pour 10 $, vous pouvez transformer Mario en ses formes Penguin et Tanuki. Enfin, de nouveaux sacs mystères seront également en vente pour 10 dollars, où vous pourrez trouver de nouveaux objets et personnages.

Tous ces objets de collection seront en vente à partir du 1er janvier 2021.

