Les données graphiques du Royaume-Uni sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 5 septembre, révélant que Animal Crossing: Nouveaux horizons a été ramené à sa position la plus basse depuis des semaines.

Bien sûr, la quatrième place n’est pas mauvaise par tout effort d’imagination, d’autant plus que les trois premiers sont entièrement composés de toutes nouvelles versions cette semaine. Les Avengers de Marvel et Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2 prendre les deux premières positions, avec NBA 2K21 (qui s’est mieux vendu sur PS4 et Xbox One que sur Switch), prenant la troisième place.

Nintendo a réussi à revendiquer trois des dix premiers cette semaine, sans aucune autre nouvelle entrée dans les charts à proprement parler.

Voici un aperçu du tableau des dix meilleurs formats de cette semaine:

