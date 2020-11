Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 10h17

Dans le passé, Sony a mentionné que l’une de ses stratégies avec la PS5 était d’offrir des expériences plus exclusives et de première qualité. De cette façon, les fans ont émis l’hypothèse qu’un nouvel épisode de la série Uncharted est en développement, mais Naughty Dog ne serait pas en charge, mais un studio différent sera en charge de l’éventuel cinquième match.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle sur le développement d’un nouveau Uncharted, Le studio Sony de San Diego a ajouté plus de talents. Zak Oliver, un artiste environnemental qui a récemment travaillé sur The Last of Us Part II, a rejoint la nouvelle équipe, ceci après huit ans de travail sur Naughty Dog.

Oliver servira en tant qu’artiste environnemental principal sur un projet inopiné, dont beaucoup espèrent qu’il s’agira d’une suite ou d’un spin-off d’Uncharted. Bien que Naughty Dog ait été en charge du développement des jeux précédents de la série, le studio a mentionné qu’il souhaitait s’éloigner de cette franchise, une nouvelle équipe serait donc un excellent moyen d’amener Nathan Drake et sa société à la prochaine génération.

Nous espérons avoir plus d’informations à l’avenir.. Sur des questions connexes, le film Uncharted a terminé le tournage. De même, c’est ainsi que Mark Wahlberg ressemble à Sully dans ce film.

Via: Push Square

