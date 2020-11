Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 19:42 pm

le Playstation 5 demain arrivera enfin dans certaines régions du monde, Mexique inclus, et comme vous le savez déjà, ce nouveau système vous permettra de profiter de presque tous les jeux de Playstation 4 grâce à la rétrocompatibilité. Cela dit, Sony a lancé un nouveau lot d’offres dans le PlayStation Store, au cas où il reste encore quelques titres de PS4 que vous avez laissé jouer.

L’incroyable Mission de sauvetage Astro Bot est disponible pour seulement 9,99 USD, tandis que le remake de L’ombre du colosse vous le trouvez par 9,99 USD, et il y a aussi Golf de tout le monde pour 11,99 USD. L’édition GOTY de Bloodborne est également disponible par 15,04 USD, Gran Turismo Sport pour 9,99 $ US, Gravity Rush Remastered pour 9,89 $ US et Knack 2 pour 11,99 $ US. Enfin et surtout, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom est à 11,99 USD, Civilization VI à 19,79 USD et What Remains of Edith Finch à 5,99 USD.

Si ce que vous recherchez, ce sont des prix encore plus bas, alors c’est Bound By Flame à 1,99 USD, tout à 4,49 USD et Tearaway déplié à 4,99 USD.

Nul doute qu’avec le début de cette nouvelle génération, nous verrons de plus en plus d’offres dans les jeux de PS4, Et j’espère que le géant japonais ne tardera pas à vendre des jeux PS5 à un prix plus abordable.

Via: Prix ​​PS

Cette arme controversée pourrait revenir à Fortnite Ils ouvrent la Xbox Series X et cela semble difficile à réparer

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.