Le succès inattendu, bien que mérité, du lancement de Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle Il y a près de trois ans et demi, exclusivement pour Nintendo Switch, on se demande depuis longtemps pourquoi Ubisoft n’a pas encore sorti de suite. D’autres fois, nous avons lu des rumeurs sur la possibilité que le croisement particulier entre les univers revienne avec une deuxième partie, mais à ce jour, cela n’a pas dépassé le stade d’une possibilité. Cependant, les mouvements récents sur les réseaux sociaux attirent ces braises dans lequel Ubisoft nous a depuis longtemps.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle pourrait revenir avant que nous le sachions

D’une part, le compte Twitter officiel des Lapins Crétins, jusqu’à récemment @RabbidsOfficial, a été renommé en @mariorabbids. Le compte, sans activité depuis fin août 2020, s’est réveillé de son sommeil et a été réinventé pour se recentrer sur Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Comme si cela ne suffisait pas, si nous accédons au site officiel des Lapins Crétins, il nous redirige automatiquement vers une page dédiée au jeu qui croise Mario avec ces personnages fous. Des mouvements qui, s’ils ne confirment rien pour le moment, nous invitent à penser que quelque chose bouge dans les coulisses.

Sorti en août 2017 exclusivement sur Nintendo Switch, Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les univers de Super Mario et les Lapins Crétins (tirés des jeux Rayman) s’entremêlent dans une aventure folle qui a cassé les schémas et a été agréablement surpris par sa formule insouciante et sa combinaison d’éléments. Bestseller (il en a obtenu deux millions la première année) et lauréat de plusieurs prix, dont le meilleur jeu original et le meilleur jeu de stratégie aux Game Critics Awards 2017, ou le meilleur jeu de stratégie à la Gamescom et aux Game Awards également à partir de 2017, pour n’en nommer qu’un peu, le deuxième volet est attendu dès le lancement du DLC avec Donkey Kong.

Il convient de rappeler que dans une enquête menée il y a deux ans et demi, Ubisoft a demandé aux joueurs quel serait leur intérêt pour une suite du titre, en plus d’autres problèmes liés à une éventuelle deuxième tranche de ce que nous espérons être une saga prolifique de jeux vidéo.

