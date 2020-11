Valve affirme que le nombre moyen d’utilisateurs de contrôleurs a doublé au cours des deux dernières années.

Clavier et souris ou contrôleur traditionnel? C’est un débat aussi vieux que le genre du jeu de tir, un débat qui suscite toujours toutes sortes d’opinions de la part des joueurs, en fonction de leurs préférences particulières. Et il semble que les goûts commencent à changer dans le monde PC. Dans une publication récente de Valve, où ils annoncent la compatibilité de leur plate-forme avec le contrôleur PS5 DualSense, la société rapporte le utilisation croissante des contrôles au choix des utilisateurs lors de la lecture sur Steam.

Sans fournir le nombre spécifique d’utilisateurs de contrôleurs par rapport au nombre total de joueurs, Valve déclare que leur nombre a grandi de façon exponentielle sur les jeux pris en charge: “Au cours des deux dernières années, le nombre quotidien moyen d’utilisateurs ayant joué à un jeu sur Steam avec un contrôleur [mando] est plus du double“, où ils soulignent que le catalogue de jeux avec des options de contrôle de commande” devient de plus en plus grand “sur leur plateforme.

Les joueurs de commandement représentent 60% du total dans certains jeuxEn cela, Valve déclare que le pourcentage d’utilisateurs du contrôleur par rapport aux totaux est “60% ou plus“dans certains jeux spécifiques. Et, selon le genre, cette proportion peut être beaucoup plus élevée, là où ils indiquent que 90% des joueurs de titres de skateboard ils utilisent ce système de contrôle. De même, en ce qui concerne les appareils eux-mêmes, Steam souligne que le Contrôleurs PlayStation ce sont eux qui ont le plus augmenté leur utilisation au cours des deux dernières années.

Ils sont passés de 10,9% des contrôles utilisés sur Steam à 21,6% des managers dans toutes les sessions de jeu sur la plateforme. Dans le cadre de cet article, Valve note que son API prend déjà en charge les fonctionnalités de vibration, de pavé tactile et de gyroscope du nouveau DualSense. Bien que ce ne soit pas tout ce que propose cet appareil, du moins sur PS5, et si vous souhaitez connaître ses fonctions, ne manquez pas nos impressions sur le contrôleur DualSense.

