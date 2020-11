Jason Ronald de Xbox compare la fonctionnalité à la musique ou aux films, où les catalogues ne sont pas perdus lors de l’achat de nouveaux appareils.

Il reste très peu de jours avant l’arrivée des Xbox Series X et S à travers le monde, et la nouvelle console Microsoft suscite beaucoup d’enthousiasme, tant pour ses capacités techniques que pour ses services et ses fonctions. L’un des aspects les plus importants du nouveau système sera sa Rétrocompatibilité quasi totale avec tous les jeux de la famille Xbox.

De Microsoft, ils ont voulu explorer les raisons qui ont travaillé sur la compatibilité descendante pendant des années et, selon Jason Ronald, de Xbox, affirme dans une interview avec le portail Inverse, que la société de Redmond met en œuvre cette politique pour la principale raison de préserver l’environnement.

La rétrocompatibilité aide à préserver le support que nous aimons Jason Ronald«Dans les médias tels que la musique ou le cinéma, il n’arrive pas que si vous choisissez d’acheter un nouvel appareil, votre catalogue ne vous accompagne pas. Par conséquent, nous voulons le même genre d’expérience avec les jeux. Si les gens choisissent d’investir leur temps et leur argent dans votre écosystème, nous voulons respecter cet investissement. Il ne s’agit pas de vendre plus d’exemplaires, mais de préserver la forme d’art que nous connaissons et aimons », a déclaré Ronald.

Avec la rétrocompatibilité comme l’un des principaux arguments d’achat, avec d’autres services tels que Passe de jeu, sera disponible le 10 novembre Xbox Series X et Xbox Series S dans les magasins du monde entier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle console Microsoft, vous pouvez jeter un œil à son catalogue de lancement ou à notre rapport sur l’évolution de l’interface Xbox.

En savoir plus: Xbox Series X, Xbox Series S et Microsoft.

