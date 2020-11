Le jeu d’horreur de survie a annoncé sa version pour la fin de l’année, et son arrivée est désormais connue.

Au cours du dernier mois de septembre, il a été confirmé que Dead by Daylight atteindrait les consoles de nouvelle génération, à la fois PS5 comme Xbox série x, avec des améliorations techniques. Maintenant, de Behaviour Interactive, les développeurs du jeu d’horreur, ont confirmé que le titre accompagnera les deux systèmes au lancement.

Lorsque le développement de ces versions a été annoncé, leur arrivée était estimée à nouvelles machines de Sony et Microsoft à la fin de 2020, mais le studio responsable du jeu a confirmé que Dead by Daylight sortira le 10 novembre sur Xbox Series X, et les 12 et 19 novembre sur PS5, lorsque la console atteindra les territoires prévus lors de son lancement échelonné. .

L’étude a montré une bande-annonce du jeu qui approfondissait les améliorations techniques qui seront ajoutées sur PS5 et Xbox Series X, avec lesquelles la proposition ira à la fois à Résolution 4K comme 60 images par seconde. Il y aura également d’autres types d’améliorations pour favoriser l’immersion, comme des effets de lumière améliorés, ainsi que la texturation ou la modélisation des personnages eux-mêmes.

Au cas où vous ne savez pas de quoi il s’agit, Dead by Daylight mélange une proposition d’action multijoueur avec un composant d’horreur de survie, dans lequel un assassin tentera d’achever quatre survivants, qui devra travailler en équipe pour sortir de la situation. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette proposition, ne manquez pas notre analyse de Dead by Daylight.

