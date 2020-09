Par Sherif Saed,

Mercredi 2 septembre 2020

Dead by Daylight est sur le point de subir une refonte technique majeure de plusieurs de ses composants.

Mort à la lumière du jour Le développeur Behaviour Interactive a annoncé que le jeu est en développement pour PS5 et Xbox Series X. Les propriétaires existants pourront effectuer une mise à niveau au sein de la même famille de consoles, sans perdre aucun progrès.

Le développeur travaille également sur un projet appelé The Realm Beyond, qui comprend de grandes mises à niveau de l’éclairage, des animations, des visuels et de la qualité globale de l’image. Toutes ces améliorations arriveront sous forme de correctifs à partir du 8 septembre et se poursuivront jusqu’à l’automne 2021 – le cinquième anniversaire du jeu.

Les mêmes mises à jour arrivent également gratuitement sur PC, PS4, Xbox One et Switch, mais les changements seront évidemment plus prononcés sur les plates-formes de nouvelle génération. La mise à jour de la semaine prochaine se concentre sur la rénovation de Springwood et du domaine Yamaoka.

«Nous avons accordé beaucoup d’attention à l’éclairage pour rendre l’expérience d’itinérance sur ces cartes plus réaliste et captivante», a expliqué le développeur.

«Les pièces individuelles seront désormais plus distinctes, chacune remplissant une fonction spécifique. Cela permet aux joueurs de mieux s’orienter dans un essai, tout en remplissant les cartes avec des détails de narration environnementale à découvrir. En plus de cela, l’équipe a également apporté des modifications importantes aux visuels et aux animations d’interaction des générateurs et des coffres. »

Behavior a montré un peu de sa vision de The Realm Beyond dans une nouvelle bande-annonce, qui contient des photos avant et après des différentes cartes du jeu.

