Tout en travaillant sur son nouveau projet, Motion Twin continuera à soutenir Dead Cells en 2021.

Il est temps de revenir à l’un des jeux les plus difficiles de ces dernières années. Motion Twin et Evil Empire ont confirmé la date de sortie de «Chutes fatales», le nouveau DLC Dead Cells. Nous savions qu’il arriverait début 2021 mais maintenant nous connaissons la date finale: ce sera le 26 janvier au prix de 4,99 euros.

C’est le deuxième DLC payant de Dead Cells et arrivera dans quelques joursEn outre, il a également été confirmé que la mise à jour Malaise qui a été lancé en décembre sur PC arrivera sur consoles en février. Avec ces ajouts, le jeu comprend un katana, ainsi qu’un nouvel ennemi appelé Demolisher, qui attaque avec une arbalète explosive. Plus cinq nouvelles mutations et deux types d’aliments. Le malaise, qui donne son nom au contenu, est un mécanisme qui, plus longtemps il est activé, les ennemis seront plus performants et le joueur et ses effets, pire. Un défi supplémentaire pour le populaire roguelite.

L’expansion de Fatal Falls, selon sa description officielle, nous amènera à traverser deux nouveaux biomes et un boss final. Ils indiquent que les niveaux vont nous faire repenser les stratégies lors de l’aventure, et qu’ils sont conçus pour ajouter “plus de sauce aux aventures”. C’est le deuxième DLC payant que Dead Cells reçoit après la publication de The Bad Seed.

En plus de ce nouveau contenu, Motion Twin a promis de continuer à soutenir le jeu à travers mises à jour régulières gratuites tout au long de 2021, alors qu’ils continuent à travailler sur leur nouveau projet dont ils n’ont toujours rien voulu révéler. Vous pouvez jeter un œil à notre analyse de Dead Cells, un titre qui a dépassé les 3 millions de jeux vendus.

